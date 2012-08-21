مدال آوران کاراته قم در مسابقات بین المللی و آسیایی تجلیل شدند

رئیس هیئت کاراته استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور چهار کاراته‌کای قمی در ترکیب تیم‌های ملی کاراته نوجوانان و بزرگسالان کشور در مسابقات قهرمانی آسیا، اظهار داشت: نکته مهم موفقیت هر چهار نماینده اعزامی به پیکارهای آسیایی است که حضور آنها با کسب مدال های خوشرنگی همراه بود و این موفقیت موجب شد تا آنها مورد استقبال مردم ورزش دوست قم قرار بگیرند.



کسب سه مدال توسط کاراته‌کاهای قمی از مسابقات آسیایی ازبکستان



حسن عابدی بیان داشت: به دنبال موفقیت کاراته‌کاهای شایسته قمی در مسابقات قهرمانی نوجوانان و بزرگسالان کشور و همچنین پیکارهای درون انتخابی تیم ملی، چهار کاراته‌کای نوجوان و بزرگسال قم در حال حاضر در تیم های ملی حضور داشتند و در پیکارهای آسیایی نیز درخشیدند که این مهم نوید از روزهای موفقی کاراته استان ‌قم در آینده را می‌دهد.



وی ادامه داد: بعد از اینکه کاراته‌کاهای جوان قم در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال های متعدد و خوشرنگ شدند، توانایی کاراته قم بار دیگر در سطح کشور به نمایش درآمد و به دست آمدن یک نشان طلا و دو برنز بیش از همه موید توانمندی کاراته‌کای قمی در تیم های ملی است.



رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: در پیکارهای کاراته قهرمانی نوجوانان آسیا که با شرکت برترین کاراته‌کاهای جوان کشورهای مختلف قاره کهن برگزار شد، مدعیان به میزبانی شهر تاشکند کشور ازبکستان با یکدیگر به رقابت پرداختند.



یک طلا و دو برنز رهاورد کاراته‌کاهای قمی از قهرمانی آسیا



وی بیان کرد: کاراته‌کاهای جوانان استان قم موفق به کسب یک نشان طلا، و دو نشان برنز شدند و به همین دلیل سعید علی پور، ناصر نجفی، علیرضا قاضی و محمدهادی داودآبادی توانستند لیاقت و شایستگی خود را برای موفقیت در تیم ملی نوجوانان و تیم ملی بزرگسالان نشان دهند.



عابدی عنوان داشت: در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان، یک کاراته کای قمی به مدال طلا دست یافت و دو کاراته کای دیگر نیز با وجود شایستگی های بسیار بالایی که برای کسب مقام قهرمانی داشتند، در نهایت با کسب مدال برنز به کشورمان باز گشتند.



وی بیان کرد: کاراته‌کای پرامید قم سعید علی پور در وزن منهای 60 کیلوگرم بود که همانند پیکارهای کاراته وان در کشور اندونزی، در این مسابقات نیز که با حضور چهره های مطرح آسیا برگزار شد، با شایستگی به مقام سوم و نشان برنز دست پیدا کرد.



عابدی اظهار داشت: از بین کاراته کاهای قمی راه‌یافته به تیم ملی نوجوانان نیز در نخستین روز مسابقات قهرمانی آسیا، علیرضا قاضی موفق به کسب مدال طلا شد و بر سکوی قهرمانی ایستاد، ضمن اینکه محمدهادی داودآبادی که در مسابقات بین المللی اندونزی صاحب نشان نقره شده بود، با بد شانسی در دور نخست از گردونه رقابت ها کنار رفت اما چیزی از شایستگی های وی کم نمی شود.



حضور دو کاراته‌کای قمی در اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی



وی یاد آور شد: در نهایت اینکه ناصر نجفی در تلاش برای تکمیل موفقیت های کاراته قم در مسابقات برون مرزی در بخش کومیته تیمی با افتخار بر سکوی سوم ایستاد و با کسب نشان برنز این وزن، یک بار دیگر توانمندی کاراته قم را نشان داد

رئیس هیئت کاراته استان قم در پایان اظهار داشت: در پیکارهای قهرمانی آسیا سطح برگزاری رقابت‌ها بالاتر از حد انتظار بود و کاراته‌کاهای قمی ‌شرکت‌کننده در این پیکارها تمام شایستگی‌های خود را به نمایش گذاشتند تا به مدال برسند، در حالی که غلامرضا دباغیان و علیرضا کتیرایی به عنوان دو مربی ارزنده کاراته قم، ملی پوشان کشورمان را دلسوزانه هدایت می کردند.



وی با بیان اینکه امیر مهدی زاده نفر سوم آسیا در سال 2011 به مسابقات آسیایی ازبکستان نرفته بود، اضافه کرد: مهدی زاده اکنون یکی از شانس های اعزام به رقابت های کاراته قهرمانی جهان است و مطمئنا می تواند از اعتبار کاراته قم دفاع کند.

گفتنی است: تمامی این افتخارآفرینان در مراسم تجلیل از مدال آوران کاراته قم در مسابقات برون مرزی سال جاری، با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان قم و همچنین بسیاری از دیگر مسئولان و به خصوص خانواده کاراته مورد تجلیل قرار گرفتند.