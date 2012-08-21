اولین دوره رقابت های کارتینگ قهرمانی کرمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کردی گفت: اولین دوره رقابتهای کارتینگ قهرمانی استان کرمان در پیست کارتینگ پردیسان شهرداری کرمان برگزار شد.
کردی ادامه داد: این رقابتها 26 و 27 مرداد ماه سال جاری به مدت دو روز و در دو رده آقایان و بانوان برگزار شد.
وی با بیان اینکه 26 مرداد ماه تایم گیری این رقابتها انجام شد، گفت: در رده آقایان و خانم ها به ترتیب 20 و 15 نفر شرکت کردند.
کردی افزود: در رده بانوان مینا رجبی، پریا اسماعیلی، میترا رشیدی، شیما شریفی، مینا رشیدی و حدیث مهدیپور به ترتیب اول تا ششم شدند.
این مسئول تصریح کرد: در رده آقایان نیز محمدعلی نیکزاد، محمد دهقان، متین حسنی، محمد عبدالکریمی، رحیم رئیسی و محمدعلی مهدی پور به ترتیب مقامهای اول تا ششم این رقابتها را به خود اختصاص دادند.
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