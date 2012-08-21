چهارمین تقاطع غیرهمسطح شهر همدان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار منطقه 3 همدان صبح سه شنبه در خصوص ویژگی های این پروژه با اشاره به اینکه چهارراه بهشت شهر همدان یک گره ترافیکی محلی و در منظر کلان شهر همدان یکی از اجزا حلقه تشکیل دهنده کمربند محیطی شهر است، گفت: معابر پرترددی چون سه راه فرهنگیان، چهارراه آیت الله نجفی، چهارراه پژوهش و میدان رسالت توسط این پل به هم متصل خواهند شد.

مرتضی حضرت زاده به مشخصات این پروژه اشاره کرد و افزود: تقاطع غیرهمسطح بهشت به طرح تجمعی 670 متر، شامل تابلیه‌ای به طول 244 متر و عرض 18 متر با دو خط عبور در هر سمت، که از 8 دهانه 25 متری و 1 دهانه 44 متری تشکیل شده است

ویبتن مورد نیاز برای عرشه این پل را حدود چهار هزار مترمکعب عنوان کرد و افزود: سه دهانه میانی این تقاطع به روش بتن پیش تنیده اجرا شده که در این قسمت ارتفاع بتن عرشه تا حدود یک متر و 80 سانتیمتر می‌رسد.

وی قرارداد عملیات اجرای این پروژه را مربوط به اردیبهشت‌ماه سال گذشته دانست و اظهار داشت: تاکنون افزون بر 55 میلیارد ریال برای این طرح هزینه شده است.

حضرت زاده در ادامه هدف از اجرای این پروژه را تسهیل عبور و مرور در بلوار امام و بلوار منتهی به استانهای جنوبی کشور اعلام کرد و گفت: با احداث تقاطع غیرهمسطح بهشت حجم ترافیک تقاطع بلوارهای امام خمینی و بهشت به شدت کاهش خواهد یافت.

حضرت زاده خاطرنشان کرد: این طرح به طور جامع دیده شده به گونه‌ای که با افق بلند ترافیکی در سال‌های آتی، قابلیت اجرای زیرگذر را نیز خواهد داشت.