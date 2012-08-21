دلیل صدور مجوز دانشگاه پولی برای دانشگاه تهران

ابوالفضل حسنی در پاسخ به پرسشهای خبرنگار مهر که با توجه به تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر عدالت آموزشی، برخی دانشگاهها اقدام به راه اندازی پردیس شماره2(همانند دانشگاه تهران2) در نزدیکی دانشگاه مادر کرده اند. در این میان دانشگاهی مانند دانشگاه تهران که چند پردیس بین الملل دارد اقدام به راه اندازی دانشگاه تهران 2 در کرج کرده است. این دانشگاه و پردیسها با تصویب هیأت امنا و وزارت علوم شهریه های میلیونی را از دانشجویان دریافت می کنند و تحصیل در دانشگاه تهران2 و پردیسها منجر به کسب مدرک دانشگاه تهران برای دانش آموختگان خواهد شد که این موضوع از نگاه برخی دانشجویان، خانواده ها، کارشناسان و البته جمعی از رسانه ها خارج از چارچوب عدالت آموزشی صورت می گیرد و محلی برای درآمدزایی دانشگاهها شده است- در اینجا منظور نفی ایجاد منابع درآمدی دانشگاهها جدای از بودجه دولتی نیست- حال سوال اینجاست آیا برای راه اندازی دانشگاههای شماره 2 در نزدیکی دانشگاه مادر از جمله دانشگاه تهران2، آیین نامه ای از سوی وزارت علوم به دانشگاههای کشور ابلاغ شده یا دانشگاهها بدون هیچ آیین نامه ای و تنها با مجوز وزارت علوم اقدام به راه اندازی چنین دانشگاههایی می کنند؟ در این زمینه چه سازوکاری وجود دارد که دانشگاهها یک به یک در حال راه اندازی چنین شعبه هایی هستند؟ آیا از منظر وزارت علوم این امر تبعیض میان دانشجویان دارای وضعیت مالی مناسب و نامناسب نیست؟ چرا دانشجویانی که دارای شرایط مالی مناسب نیستند اما با رتبه های بالا پشت دربهای دانشگاهها قرار دارند و امکان پذیرش حتی مازاد بر ظرفیت را ندارند، نمی توانند به صورت مازاد بر ظرفیت در دانشگاه تهران 2 تحصیل کنند، اظهار داشت: با توجه به این که دانشگاه تهران دانشگاه مادر کشور است و سابقه خوبی در پذیرش دانشجو به خصوص در پردیسهای دانشگاهی کیش و قشم خود داشته مجوز تاسیس دانشگاه تهران 2 برای این دانشگاه صادر شد.

وی به یک دلیل دیگر علت ارائه مجوز برای تاسیس دانشگاه تهران 2 نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اطلاعات واصله و بازدیدهایی که از پردیس این دانشگاه در جزیره کیش صورت گرفت، دانشگاه تهران مبادرت به ایجاد پردیس شماره 2 خود در استان البرز (شهر کرج) با مجوز شورای گسترش آموزش عالی کرد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم، براساس بنده "ی" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه که اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم در آن مشخص شده دانشگاهها می توانند به صورت خودگردان با دریافت شهریه پذیرش دانشجو داشته باشند و بر اساس بند "ح" همان ماده دانشگاهها می توانند مازاد ظرفیت رایگان خود ظرفیتهای جدیدی را که ایجاد می کنند طبق قیمت تمام شده یا توافق با بخش غیردولتی و با تایید هیات امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند.



مدیر کل گسترش آموزش عالی در پاسخ به این سوال که آیا راه اندازی پردیسهای بین الملل و جذب دانشجو در این مکانها موجب جلوگیری از خروج ارز و دانشجویان شده یا خیر، اظهار داشت: به طور یقین وقتی دانشگاهها با مجوز دفتر گسترش آموزش عالی به صورت مازاد بر ظرفیت از دو طریق کنکور سراسری کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور و کنکور اختصاصی با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور در دوره هایی با مجوز شورای گسترش آموزش عالی اقدام به پذیرش کنند، عده کثیری از دانشجویانی که مایل به پذیرش از دانشگاه‌های خارج هستند تمایل به ادامه تحصیل در چنین پردیسهایی در داخل کشور و کنار خانواده دارند.

وی ادامه داد: با توجه به این که پردیسهای بین الملل خاص دانشگاههای بزرگ و مادر کشور هستند و سابقه طولانی در برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی دارند، تمایل و راغب بودن متقاضیان خروج از کشور را برای ادامه تحصیل در داخل کشور با کیفیت بالاتر و غیرقابل مقایسه را افزایش داده است.

به گزارش مهر، چندی پیش نیز فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه تهران در دفاع از راه اندازی دانشگاه تهران2 در کرج، تصریح کرد که دانشجوی پولی مفهوم تازه ای نیست و 50 درصد ظرفیت دانشگاههای دولتی هم پولی است چرا به آنجا پولی گفته نمی شود؟ پول که با پول فرق نمی کند.

وی همچنین تاکید کرد که دانشجوی شبانه به این بهانه ترمی 200 هزار تومان می دهد که از ظرفیت روزانه استفاده کند اما من در دانشگاه تهران در حال خلق ظرفیت هستم و شما به آن توجه ندارید که باید مکان، آزمایشگاه و کتاب جدید برای دانشجو بگیرم در حالیکه دانشجوی شبانه از ظرفیت خالی استفاده می کند.