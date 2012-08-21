51 پروژه کشاورزی در مناطق مختلف ایلام به بهره برداری می رسد

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح‌ها شامل مرغداری گوشتی، پرواربندی، خرید ماشین آلات کشاورزی، زنبورداری، دامپزشکی و مشاغل خانگی است.

بازدار اعلام کرد: برای اجرای این تعداد طرح کشاورزی 42 میلیارد و 277 میلیون ریال اعتبار در قالب تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است.

این مسئول اضافه کرد: با بهره‌برداری از این تعداد طرح زمینه اشتغالزایی 142 جویای کار در شهرستان‌های استان ایلام فراهم می‌شود.

وی افزود: سالانه 850 هزار تن محصولات کشاورزی در استان ایلام تولید می شود.

این مسئول اظهار داشت: میزان تولید محصولات کشاورزی در سراسر کشور هم اکنون بیش از 110 میلیون تن است که بر این اساس استان ایلام یک درصد از سهم تولید کشور را به خود اختصاص داده است.

بازدار در مورد برنامه‌های اجرا شده در سال گذشته، گفت: ایجاد سه هزار و 600 هکتار طرح آبیاری تحت فشار از مهمترین برنامه‌های اجرا شده این سازمان بود که با مشارکت 85 درصدی دولت اجرا شده است.

وی تصریح کرد: مهمترین عامل در موفقیت اجرای یک طرح کشاورزی نحوه عملکرد مجری طرح است که می‌تواند با استفاده بهینه از منابع آب و خاک و استفاده از تسهیلات اعطایی زمینه موفقیت برنامه‌های خود را فراهم کند.

عبدالرضا بازدار بیان داشت: هم اکنون 336 هزار هکتار اراضی در استان مورد‏‎ ‎فعالیت کشت و زرع ‏است که ‏‏21 درصد آن آبی و 79 درصد دیگر به صورت دیم کشت می‏‎ ‎شود‎.‎

این مسئول عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های خوب و مناسب آب که در استان ایلام وجود دارد باید ‏سطح زیر ‏کشت اراضی آبی افزایش یابد‎.‎

وی اضافه کرد: در حال حاضر اقدامات ارزشمندی نیز در بخش آب و خاک در سازمان جهاد ‏کشاورزی استان ‏ایلام در حال اجرا است‏‎.‎