به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی امروز سه شنبه در آئین گرامیداشت روز صنعت دفاعی که در محل نمایشگاه های هوائی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حال برگزاری است، با اشاره به برنامه ها و اقدامات آتی وزارتخانه متبوعش اظهار داشت: انشاءالله از جنگنده های وزارت دفاع تا پایان سال بهره برداری می شود.

وی گفت: همچنین بنا داریم از نسل های جدید پرنده ها استفاده کنیم.

وزیر دفاع افزود: پهپادهای جدید نیز در دستور کار ما قرار گرفته اند. ضمن آنکه در تلاش هستیم تا از زیردریایی های جدید نیز در سال آینده استفاده کنیم.

این عضو کابینه این دستاوردها را ناشی از خون پاک شهیدان دانست و تصریح کرد: امیدواریم همین مسیر را با قدرت ادامه دهیم تا بتوانیم دین خود را به انقلاب ادا کنیم.

ادامه دارد.