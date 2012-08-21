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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

حیدری:

نخستین جشنواره تئاتر تک ایلام در شهرستان آبدانان برگزار می شود

نخستین جشنواره تئاتر تک ایلام در شهرستان آبدانان برگزار می شود

آبدانان - خبرگزاری مهر: سرپرست ادره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبدانان گفت: نخستین جشنواره تئاتر تک ایلام در شهرستان آبدانان برگزار می شود.

سیمه حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره در راستای سیاست های راهبردی و نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف دستیابی به تئاتر ملی و ارتقاء سطح کمی و کیفی هنر نمایش در استان با محوریت اسلامی و ایرانی این اداره با همکاری اداره ی فرهنگ و ارشاد استان در شهریورماه امسال برگزار می شود.

وی محور این جشنواره را تولید ملی، فرهنگ ایثار و شهادت و آثار بومی و محلی عنوان کرد و افزود: آخرین مهلت ارسال آثار 15 شهریور ماه است که پس از بررسی جشنواره در روزهای 27 و 28 شهریور برگزار و از کارهای برگزیده تقدیر و به مرحله  بعدی در استان راه پیدا خواهند کرد.

حیدری اظهار داشت: تعداد پنج انجمن فرهنگی هنری در این اداره فعال هستند که تعداد 100 هنرمند در طول هفته زیر نظر اساتید مجرب مشغول به فعالیت هنری در این اداره هستند.

وی افزود: انجمن های شعر و ادب، نمایش، خوشنویسی، قرآن و هنرهای تجسمی در روزهای زوج هفته آمادگی پذیرش هنر دوستان در این ادره خواهند بود.

کد مطلب 1677076

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