نخستین جشنواره تئاتر تک ایلام در شهرستان آبدانان برگزار می شود

سیمه حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره در راستای سیاست های راهبردی و نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف دستیابی به تئاتر ملی و ارتقاء سطح کمی و کیفی هنر نمایش در استان با محوریت اسلامی و ایرانی این اداره با همکاری اداره ی فرهنگ و ارشاد استان در شهریورماه امسال برگزار می شود.

وی محور این جشنواره را تولید ملی، فرهنگ ایثار و شهادت و آثار بومی و محلی عنوان کرد و افزود: آخرین مهلت ارسال آثار 15 شهریور ماه است که پس از بررسی جشنواره در روزهای 27 و 28 شهریور برگزار و از کارهای برگزیده تقدیر و به مرحله بعدی در استان راه پیدا خواهند کرد .

حیدری اظهار داشت: تعداد پنج انجمن فرهنگی هنری در این اداره فعال هستند که تعداد 100 هنرمند در طول هفته زیر نظر اساتید مجرب مشغول به فعالیت هنری در این اداره هستند .