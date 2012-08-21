کشف مشروبات الکلی در شهر محمودآباد

سرهنگ محرمعلی والدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دوشنبه شب بیش از 100 لیتر مشروبات الکلی که در حال انتقال به قزوین بود توسط بسیجیان حوزه مقاومت ابوذر شهر محمودآباد کشف شد.

وی با بیان اینکه این مقدار مشروبات الکلی از یکی از روستاهای بخش کوهین برای فروش، در حال انتقال به قزوین بوده است افزود: بسیجیان جان بر کف حوزه ابوذر در عملیات ایست و بازرسی به یک خودروی پراید سفید مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ والدی با اشاره به اینکه این مقدار مشروبات، به صورت دستی ساخته شده بود بیان کرد: در پی این عملیات سه نفر از سرنشینان خودرو نیز دستگیر و تحویل محاکم قضایی شدند.

فرمانده ناحیه بسیج امام سجاد (ع) در ادامه با بیان اینکه بسیج از تمام ظرفیت های خود برای حفظ امنیت فرهنگی و اجتماعی مردم استفاده خواهد کرد افزود: در کنار تمام اقدامات فرهنگی که توسط سپاه و بسیج در حال انجام است بسیجیان این ناحیه حفظ امنیت را نیز برای مردم قزوین در دستور کار قرار دارند.

سرهنگ والدی شرط دوری جامعه از منکرات را توجه بیش از پیش به مسائل فرهنگی دانست و تصریح کرد: در شرایط حنگ نرم کنونی دشمن، هم افزایی و همکاری تمامی نهاد های اجرایی، فرهنگی و امنیتی می تواند جوانان را از ناهنجاری های اجتماعی و امنیتی دور کند.

وی با اشاره به اقدامات بسیج در راستای مبارزه با جنگ نرم عنوان کرد : برگزاری یادواره های شهدا و آشنایی جوانان با روحیه شهادت طلبی و ایمان، برگزاری حلقه های صالحین و انواع برنامه های فرهنگی و قرآنی از مهمترین اقدامات ناحیه امام سجاد (ع) برای جوانان محسوب می شود.