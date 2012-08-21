4487 خانوار روستایی آذربایجان غربی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند

امیر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح شامل گاز رسانی به 11 روستای ارومیه در شهرستان های میاندوآب، شوط و چایپاره هر کدام 5 روستا، در شهرستان های خو ی، ماکو و شاهین دژ هرکدام 2 روستا و گازرسانی به یک روستای شهرستان پلدشت است.

وی با اشاره به اینکه گاز رسانی به 33 روستای مذکور در مراحل پایانی است ادامه داد: با بهره برداری از طرح های در دست اجرا تعداد خانوارهای روستایی برخوردار از گاز طبیعی به بیش از 40 درصد افزایش می یابد.

رضوی ظهر با بیان اینکه هم اکنون میزان روستاهای برخوردار از نعمت گاز طبیعی 28 درصد است یاد آور شد: در ادامه طرح های گازرسانی به روستاهای استان هم اکنون در 187 روستای استان عملیات گاز رسانی در حال اجراست.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی یاد آور شد: در حال حاضر با اعتبار 290 میلیارد ریال به 187 روستای استان گاز رسانی می شود که با بهره برداری از این طرح ها 64 هزار خانوار روستایی با جمعیت بالغ بر 400 هزار نفر از نعمت گاز بهره مند می شوند.

رضوی با بیان اینکه تا پایان امسال از این تعداد 45 روستا از گاز طبیعی بهره مند می شوند افزود: با بهره برداری از طرح های در حال اجرا خانوارهای روستایی برخوردار از گاز طبیعی استان از 28 درصد به 40 درصد افزایش خواهد یافت.

هم اکنون 246 روستای آذربایجان غربی با 66 هزار مشترک از گاز طبیعی برخوردار هستند .