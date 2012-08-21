12 دانش آموز آزادشهری کلام وحی را کتابت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانش آموزان هنرمند شهرستان آزادشهر با خط زیبای خود به کتابت کلام وحی پرداختند.

در این طرح ۱۲ دانش آموز هنرمندخوشنویس از مدارس آزادشهر باهدف استفاده از فیوضات معنوی ما مبارک رمضان در قالب طرح غنی سازی اوقات فراغت، اقدام به کتابت ۴۰ صفحه از لوح آسمانی و کلام وحی نمودند که پس از کتابت کل قرآن مجید از شهرهای دیگر استان این اثر ارزنده به آستان قدس رضوی اهدا خواهد شد.

جلسه تعیین شهریه مدارس غیر دولتی



جلسه تعیین شهریه مدارس غیر دولتی با حضور مدیر آموزش و پرورش و نماینده مدارس غیر دولتی در دفتر مدیر آموزش و پرورش برگزار شد.

خانم رمضانی کارشناس مدارس غیر دولتی مدیریت افزایش نرخ شهریه مدارس غیر دولتی براساس مصوبه جلسه 9 الی 10 درصد برای درسال تحصیلی 92-91 اعلام کرد.

جلسه شورای آموزش و پرورش رامیان



پنجمین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان رامیان با حضور رییس و اعضا در محل دفتر مدیریت برگزار شد .



سمیعی فرماندار و رئیس شورا در سخنانی ضمن تاکید بر تلاش همه مسئولان و آحاد مردم در جهت اجرای شعار سال ، عنوان کرد: طبق مصوبه دولت خرید کالاهای خارجی در ادارات ممنوع است و می بایست از نمونه ها و تولیدات داخلی استفاده کرد.

وی تحقق این امر را باعث اشتغال جوانان ما در واحدهای صنعتی و تولیدی و رشد اقتصاد کشورمان دانستند.



حسین آشکارکلائی مدیر آموزش و پرورش در ابتدای جلسه با گرامیداشت طاعات وعبادات در ماه پر فضیلت رمضان ، در سخنانی روز قدس را روزی سرنوشت ساز برای جهان اسلام و آزادی قدس شریف عنوان کرد.



جلسه شورای آموزش و پرورش علی آباد کتول



علی اکبرکی پور فرماندار علی آباد در جلسه شورای آموزش و پرورش، با عنایت به اهمیت به روز شدن دانش‌آموزان به علوم و فنون و دانش ، از دستگاههای اجرایی خواستند که با آموزش و پرورش همکاری کنند و از همه توان و پتانسیل در جهت تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان بهره‌برداری شود.

هدایتی کتولی مدیر آموزش و پرورش شهرستان علی آباد گفت: بار دیگر ملت سلحشور فهیم و قهرمان ایران با حضور گسترده خود در راهپیمایی روز جهانی قدس مشت محکمی بر دهان استکبار و جبهه کفر زد و موجبات یأس و نامیدی آنان را فراهم خواهد ساخت.



وی با توجه به نزدیک شدن به بازگشایی مدارس خواستار همکاری با آموزش و پرورش شدند .



سه پروژه مهر آموزش و پرورش هفته دولت در گمیشان به بهره برداری می رسد



به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه ها شامل، هنرستان فاطمه الزهراء (س) گمیش تپه ، مدرسه 2 کلاسه توماچلر سقرتپه و 6 کلاسه حنبلی سقرتپه است که به بهره برداری خواهد رسید.



همچنین اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان گمیشان از پروژه های در حال احداث شهرستان گمیشان بازدید کردند.



اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان گمیشان در این بازدید از پروژه هنرستان فاطمه الزهرا(س) به منظور افتتاح در هفته دولت و بررسی مشکلات احتمالی ، پروژه مدرسه بیگ زاده و پروژه مدرسه استثنایی نوردانش از نزدیک دیدن کردند.



اعلام نرخ پیشنهادی سرویس مدارس در گنبدکاووس



نرخ پیشنهادی کرایه سرویس مدارس گنبد کاووس اعلام شد و به بر اساس این لیست برای خودروی سواری و تاکسی ماهانه هر نفر 270 هزار ریال، مینی بوس هر نفر 170 هزار ریال و «ون» هر نفر 220 هزار ریال تعیین شد تا پس از تصویب شورای اسلامی شهر، به مدیران مدارس ابلاغ شود.



نرخ های پیشنهادی براساس مسافت عرفی درون شهری محاسبه شده است و درمسافت های بیشتر حداقل 20 درصد به قیمت ها افزوده خواهد شد.



آموزش و پرورش شهرستان 300 هزار نفری گنبدکاووس درشرق استان گلستان حدود 55 هزار دانش آموز درسه دوره تحصیلی و نیز حدود 3هزار و 200 فرهنگی دارد.