ارزش معاملات بورس یزد 45 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر جعفری اظهار داشت: طی این مدت، بیش از 30 میلیون و 413 هزار سهم به ارزش 64 میلیارد و 334 میلیون ریال در تالار بورس منطقه ای یزد داد و ستد شد.

وی افزود: از این میزان، 74 درصد به خرید و بقیه به معاملات ناشی از فروش سهام اختصاص دارد.

جعفری با بیان اینکه در هفته گذشته 21 کد جدید در بورس یزد ایجاد شد، عنوان کرد: طی این مدت، 19 کارگزار فعال در بورس منطقه ای یـزد معاملات را انجام داده اند.

وی یادآور شد: شاخص کل معاملات هفته گذشته بورس یزد نسبت به هفته گذشته با 338 واحد افزایش به رقم 24 هزار و 125 واحد رسید.

مدیر بورس منطقه ای یزد گفت: در این هفته 50 نفر در دوره های آموزش سرمایه گذاری در بورس شرکت کردند.