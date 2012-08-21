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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

جعفری:

ارزش معاملات بورس یزد 45 درصد افزایش یافت

ارزش معاملات بورس یزد 45 درصد افزایش یافت

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای یزد گفت: ارزش معاملات بورس یزد در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه هفته قبل از آن بیش از 45 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر جعفری اظهار داشت: طی این مدت، بیش از 30 میلیون و 413 هزار سهم به ارزش 64 میلیارد و 334 میلیون ریال در تالار بورس منطقه ای یزد داد و ستد شد.

وی افزود: از این میزان، 74 درصد به خرید و بقیه به معاملات ناشی از فروش سهام اختصاص دارد.

جعفری با بیان اینکه در هفته گذشته 21 کد جدید در بورس یزد ایجاد شد، عنوان کرد: طی این مدت، 19 کارگزار فعال در بورس منطقه ای یـزد معاملات را انجام داده اند.

وی یادآور شد: شاخص کل معاملات هفته گذشته بورس یزد نسبت به هفته گذشته با 338 واحد افزایش به رقم 24 هزار و 125 واحد رسید.

مدیر بورس منطقه ای یزد گفت: در این هفته 50 نفر در دوره های آموزش سرمایه گذاری در بورس شرکت کردند.

کد مطلب 1677086

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