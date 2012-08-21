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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

مظاهری:

300 تن زیتون در ایلام برداشت می شود

300 تن زیتون در ایلام برداشت می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان پیش بینی کرد امسال بیش از 300 تن زیتون برداشت شود.

همایون مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شکل‌گیری صنایع تبدیلی در صنعت کشاورزی زمانی ممکن است که در تولید یک محصول به سطح انبوه رسیده باشیم، از این رو با توجه به سطح تولیدات خود در زمینه گردو و زیتون اینک امکان راه‌اندازی صنایع مذکور در استان ایلام فراهم شده است.

وی با اشاره به آغاز برداشت محصول زیتون در استان ایلام، ادامه داد:  درحال حاضر ایجاد صنایع تبدیلی دو محصول گردو و زیتون در استان ایلام ضروریست.

این مسئول عنوان کرد: از یک هزار هکتار سطح زیر کشت باغات زیتون امسال بیش از 300 تن زیتون برداشت می شود.

وی با اشاره به ارزش سه میلیارد ریالی زیون برداشت شده در استان، گفت: بیشترین سطح زیر کشت باغات زیتون در شهرستان آبدانان است.

 این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه درختان زیتون در استان از ارقام زرد، روغنی و میشن هستند، افزود: 70 درصد برداشت زیتون به صورت سبز به بازار ارائه می شود و مابقی  برای روغن گیری به کارخانه های استانهای هم جوار ارسال می شود.

مدیرباغبانی جهادکشاورزی ایلام وجود گذرگاه مهران را فرصتی برای تحقق  توسعه کشاورزی ایلام برشمرد و گفت: برای تحقق صادرات دائم تولیدات کشاورزی استان به عراق، بهترین شیوه تولید محصولات باغی خشک است چرا که این بازار دائم و ارزآور نیز است.

 

 

کد مطلب 1677089

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