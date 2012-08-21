مهدی فکور در گفتگو با مهر درباره جزئیات ساخت اولین پالایشگاه ملی گاز ایران، گفت: با دستور وزیر نفت ساخت نخستین پالایشگاه ملی گاز ایران به شرکت نفت مناطق مرکزی واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اعلام اینکه قرار است لیسانس و دانش فنی ساخت این پالایشگاه گازی با مشارکت پژوهشگاه صنعت نفت و معاونت پژوهش و فنآوری وزارت نفت تدوین شود، تصریح کرد: همچنین عملیات ساخت و راه اندازی این واحد پالایشگاهی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه خوراک این پالایشگاه ملی با توسعه میادین تازه اکتشاف شده گازی استان فارس همچون هالگان، سفید باغون، سفید زاخور، دی و چند میدان تازه کشف شده گازی تامین خواهد شد، اظهار داشت: ظرفیت ابتدایی این پالایشگاه ملی گاز حدود 20 میلیون متر مکعب برآورد می شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در حال حاضر مطالعات امکان سنجی و جانمایی ساخت این پالایشگاه در حال انجام است، بیان کرد: با توجه به وجود میادین دیگری همچون شمسی و گردان در این منطقه مطالعاتی برای افزایش ظرفیت پالایش گاز این واحد پالایشگاهی در دستور کار قرار گرفته است.

وی حجم سرمایه گذاری طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این پالایشگاه گاز را حدود یک میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: این حجم سرمایه گذاری برای توسعه بخش بالادستی میادین و ساخت پالایشگاه اختصاص می یابد.

فکور با بیان اینکه امکان افزایش ظرفیت فرآورش این پالایشگاه تا مرز 40 میلیون متر مکعب در روز وجود دارد، تبیین کرد: با تکمیل مطالعات امکان تعیین حجم نهایی فرآورش این پالایشگاه گازی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی تاکید کرد: پیش بینی می‌شود به‌زودی توافقنامه توسعه میادین گازی هالگان و سپیدباغون با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به امضا برسد.

به گفته این مقام مسئول حجم گاز درجای میدان هالگان، 4.63 تریلیون فوت مکعب و حجم گاز درجای میدان سپیدباغون حدود 2.37 تریلیون فوت مکعب برآورد شده است که بر این اساس، حجم گاز درجای دو میدان حداقل 7 تریلیون فوت مکعب است.

وی در خصوص ضریب بازیافت این 2 میدان تازه اکتشاف شده گازی، توضیح داد: ضریب بازیافت در میدان هالگان 64.4 درصد و در سپیدباغون، 52.5 درصد است و به این ترتیب، ذخیره اولیه دو میدان گازی، بیش از 4 تریلیون فوت مکعب خواهد بود.

فکور میادین سپید باغون و هالگان را میادین پرفشار گاز معرفی کرد و تاکید کرد: در مجموع برای تولید روزانه 17 میلیون متر مکعب از این دو میدان برنامه ریزی شده است که 12.5 میلین مترمکعب از میدان هالگان و 4.5 میلیون مترمکعب نیز از میدان سپید باغون تولید می‌شود.