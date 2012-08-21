اجرای پروژه ها در همدان مدیریت قدرتی می خواهد/ساخت پروژه یک ساله یا 10 ساله!

به گزارش خبرنگار مهر، اگر اجرای پروژه های کلانی همچون تقاطع های غیرهمسطح در پر تردد ترین مناطق شهری همدان در کمتر از یکسال قابل اجراست چرا پروژه هایی که به نسبت اجرا سبک تر هستند، در 10 تا 15 سال ساخته می شوند!
در یک بررسی اجمال مشخص است که شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان در چند سال گذشته تلاش خود را در راستای پیشرفت و تسریع در اجرای پروژههای شهری به کار گرفتند که نتیجه آن بهرهبرداری و تکمیل پروژههای شاخصی روگذر رسالت، زیرگذرپژوهش و پل فرهنگیان همدان بوده است.
امسال نیز در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب به نام سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شده است، بهرهبرداری یکی دیگر از پروژههای مدیریت شهری به نام روگذر بهشت در حال اتفاق است که بهرهبرداری از این پروژه خدمتی ارزنده به مردم دارالمومنین همدان محسوب می شود.
راه اندازی این پروژه به طور حتم باعث حل مشکل ترافیک در این قسمت از شهر خواهد شد چراکه این تقاطع با قرار گرفتن در ورودی شهر، تسهیل کننده تردد حجم زیاد ماشین در این منطقه است که در بیشتر مواقع موجب بوجود آمدن ترافیک سنگین بود گلایه شهروندان وحتی مسافرین را به دنبال داشت.
بهره برداری از این پروژه در کاهش چشمگیر ترافیک و روان شدن عبور و مرور خودرو در این رینگ شهر همدان موثر است کمااینکه یکی ازخواستههای به حق شهروندان در چند سال اخیر اجرای چنین پروژه ای در این منطقه بود که با همکاری و هماهنگی خوب همه دستگاهها جامه عمل پوشانده شد.
یکی از مسائل مهمی که در مورد این پروژه مطرح بوده اینکه این پروژه در حداقل زمان ممکن به بهرهبرداری رسید به طوری که سال گذشته کلنگزنی و عملیات اجرایی آن آغاز و امسال به بهرهبرداری رسید که این حرکت میتواند الگویی برای دیگر پروژههای عمرانی استان همدان باشد.
با توجه به اینکه تنها در شش ماه سال میتوان در همدان پروژههای عمرانی را به اجرا درآورد و در شش ماه دیگر به علت تغییرات آب و هوایی و سردی هوا و مشکل ارتباط به نظر میرسد باید در راستای اجرای پروژههای عمرانی استان توجه و تلاش بیشتری صورت گیرد تا در حداقل زمان ممکن شاهد بهرهبرداری از پروژهها بود
امروز یکی از مسائلی که باید مورد توجه مسئولان استان قرار گیرد تقویت مسائل زیربنایی استان از طریق اجرای پروژههای عمرانی است که توسعه استان را شتاب می بخشد و مردم انتظار دارند این حرکت اساسی و خوب در ماهها و سالهای آینده نیز استمرار یابد.
متاسفانه به علت افزایش روزانه خودرو به ناوگان حمل و نقل شهری و خارج نشدن خودروهای فرسوده، هر روز به ترافیک شهر افزوده میشود که ایجاد تقاطعهای مختلف در سطح شهر کمک اساسی در راستای حل مشکل ترافیک شهر خواهد بود.
حال با این تفاسیر پر واضح است که بهانه آنچه مدت کوتاه زمان کاری در همدان محسوب می شود تنها علت کندی اجرای پروژه ها نیست چراکه با دارا بودن عزم جدی و توان اجرا، بهره برداری از پروژه ها در کوتاه مدت ممکن است.
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