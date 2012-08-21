"جهانگردان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "در بزم دلفین های خلیج فارس" عنوان مطلبی است که تمام اطلاعات لازم برای سفر و اقامت در جزیره قشم را در اختیار مخاطبان قرار میدهد. همچنین جهانگردان چشم انتظار "کاشفان شگفتی های ناشناخته ایران و جهان" است. این مجله با همکاری شماری از دست اندرکاران گردشگری و ایرانگردی، مسابقه کاشفان شگفتیهای ایران را برگزار میکنند تا هم فرصتی برای شناسایی شگفتیهای ایران باشد و هم ارجگذاری از آنانی که برای کشف و معرفی میراث فرهنگی، طبیعی و زیباییهای ایران تلاش میکنند.
البته قرار نیست در این مسابقه فقط ایرانشناسانی چون "باستانی پاریزی"، "جابر عناصری"، "کردوانی"، "دره شوری" و... فرصت برنده شدن را داشته باشند. هرکسی که حتی فقط یک بار تجربه سفر به یکی از نقاط دوردست ایران را داشته، شاید این فرصت را داشته باشد که متوجۀ یک شگفتی خاص، یک چشمانداز کمنظیر، یک عارضه بیهمتای زمینشناسی یا طبیعی و یک کمیت ویژه (اصطلاحا "ترین"های جغرافیایی یا فرهنگی) شود. برای اطلاع از شرایط شرکت در مسابقه این شماره مجله را تهیه کنید.
"پیک نیک خیس" نیز عنوان مطلب دیگری است که در آن سفر به «تنگه واشی» را به پایتخت نشینان پیشنهاد داده تا تهرانیها بدون اضطراب های زندگی شهری یک روز خوب را برای خود رقم بزنند. توصیههای جهانگردان را قبول کنید و یک روز خوب تابستانی را در حوالی فیروزکوه بگذرانید. مجله به شما میگوید که چگونه خود را به تنگه واشی برسانید، چه ببینید و چگونه از روز خود لذت ببرید.
"به صرف هیجان" هم یک پیشنهاد عالی است که میتواند تابستان ماندگاری را برای ماجراجویان بوجود بیاورد. قصه از آنجا آغاز میشود که آبهای خروشان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری چندسالی است که مقصد بسیاری از ماجراجویان برای ورزش رفتینگ شده است. جهانگردان هم تجربۀ نابی در میان موجهای سرکش ارمند را برای شما به تصویر کشیده است تا به شما بگوید که "رفتینگ" در ایران نسبت به کشورهای همجوار هیجان بیشتری خواهد داشت. این گزارش به شما خواهد گفت چگونه بدون هیچ ترسی با ماهیهای "ارمند" شنا کنید و پرواز پرستوهای بام ایران را به نظاره بنشینید.
همچنین این ماهنامه در زیر عنوان "اروپای نزدیک و آشنا"، کاملترین اطلاعات برای سفر به کشور یونان را ارائه کرده است. این گزارش به شما خواهد گفت که بهترین زمان برای سفر به این کشور باستانی چه زمانی خواهد بود، کجا بروید و از چه مراکزی خرید کنید. چند صفحه جهانگردان هم مزین است به زیباییهای موزه "آرمتیاژ". صفحاتی که شما را با بسیاری از بازماندههای تاریخی جهان آشنا خواهد کرد. همچنین تابستانگردی رسم و آئین خاص خود را دارد که میتوانید در تازهترین شمارۀ جهانگردان با این رسم و آئین آشنا شوید.
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