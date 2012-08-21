بنیاد مسکن وارد مرحله عملیاتی بازسازی مناطق زلزله زده شده است

قربان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارهای عمرانی در مناطق روستایی زلزله زده از زمان کلنگ زنی نخستین خانه روستایی در روستای کوویج هریس به دست وزیر راه و شهرسازی آغاز شده است و هم اکنون سه ستاد بنیاد مسکن ، ستاد معین استان و بنیادهای مسکن آذربایجان شرقی ، غربی و اردبیل متولی بازسازی این مناطق هستند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بازسازی روستاهای هریس بر عهده بنیاد مسکن آذربایجان غربی، روستاهای اهر بر عهده بنیاد مسکن اردبیل و ورزقان بر عهده بنیاد مسکن آذربایجان شرقی قرار گرفته است و روند بازسازی هم از سه روستای مورد بازدید رهبر معظم انقلاب یعنی کوویج هریس ، اورنگ اهر و زغن آباد ورزقان آغاز شده و هم اکنون در مرحله آرماتور بندی قرار داریم.

محمدی تصریح از سوی دیگر با توجه به اقلیم برخی از روستاهای منطقه که در مناطق پر خطر جغرافیایی واقع شده اند تیم های کارشناسی با شناسایی مناطق مناسب و تحویل گرفتن اراضی از سازمان ها و نهادهای ذیربط اقدام به جابجایی این روستاها خواهند کرد و در این زمینه تا کنون کار شناسایی مکان برای 21 روستا انجام شده است.

وی ادامه داد: مشاوران نقشه برداری مطالعات توپوگرافی را آغاز کرده و پس از بررسی های لازم اقدامات مناسب را در این خصوص انجام خواهند داد.