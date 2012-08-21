409 نفر در ماه مبارک رمضان در عراق کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، عراق در ماه مبارک رمضان یکی از خونین ترین ماه های سال را پشت سر گذاشت به طوری که بنا بر اعلام منابع امنیتی و بیمارستانی عراق طی یک ماه گذشته دست کم 409 عراقی بر اثر حملات تروریستی کشته شده اند.

بر اثر این حملات همچنین 975 نفر نیز زخمی شده اند. در ماه مبارک رمضان 2 حمله تروریستی نسبت به بقیه موارد شدیدتر بود. یکی از این اقدامات تروریستی در 23 جولای رخ داد که کشته شدن 113 نفر و زخمی شدن 259 نفر را در پی داشت.

حمله شدید دیگر نیز 17 آگوست به وقوع پیوست که بر اثر آن 82 نفر کشته و 270 تن دیگر زخمی شدند. گفتنی است ماه جولای خونین ترین ماه طی 2 سال گذشته در عراق بود که به دنبال خشونت ها در این کشور 325 نفر کشته شدند.