  1. بین الملل
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

409 نفر در ماه مبارک رمضان در عراق کشته شدند

409 نفر در ماه مبارک رمضان در عراق کشته شدند

رسانه های عراقی از کشته شدن 409 نفر بر اثر حملات تروریستی در عراق در ماه مبارک رمضان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، عراق در ماه مبارک رمضان یکی از خونین ترین ماه های سال را پشت سر گذاشت به طوری که بنا بر اعلام منابع امنیتی و بیمارستانی عراق طی یک ماه گذشته دست کم 409 عراقی بر اثر حملات تروریستی کشته شده اند.

بر اثر این حملات همچنین 975 نفر نیز زخمی شده اند. در ماه مبارک رمضان 2 حمله تروریستی نسبت به بقیه موارد شدیدتر بود. یکی از این اقدامات تروریستی در 23 جولای رخ داد که کشته شدن 113 نفر و زخمی شدن 259 نفر را در پی داشت.

حمله شدید دیگر نیز 17 آگوست به وقوع پیوست که بر اثر آن 82 نفر کشته و 270 تن دیگر زخمی شدند. گفتنی است ماه جولای خونین ترین ماه طی 2 سال گذشته در عراق بود که به دنبال خشونت ها در این کشور 325 نفر کشته شدند.

کد مطلب 1677103

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