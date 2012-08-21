12 پروژه در بخش کشاورزی مریوان در هفته دولت افتتاح می شود

سید عزیز هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهره برداری از 12 پروژه بخش کشاورزی در ایام هفته دولت در این شهرستان، اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 21 میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه شده است که با بهره برداری از آنها 15 شغل جدید ایجاد و 114 شغل تثبیت می شود.

وی افزود: این پروژه ها در زیر بخش تولیدات دامی و آب و خاک است و شامل حفر، تجهیز و راه اندازی چاه، اجرای آبیاری تحت فشار، ایجاد زنبورستان زنبور عسل، گازرسانی به مرغداری، بهینه سازی مصرف انرژی در مرغداری ها و افتتاح مرغداری گوشتی است.

رئیس جهاد کشاورزی مریوان ادامه داد: در هفته جهاد کشاورزی سال جاری نیز تعداد 14 پروژه در بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

هاشمی در پایان با اشاره به ظرفیت های شهرستان مریوان در حوزه توسعه بخش کشاورزی یادآور شد: شهرستان مریوان در حوزه کشاورزی ظرفیت های بسیار خوبی در اختیار دارد و به همین دلیل نیز دولت نگاه ویژه ای به این حوزه دارد و آن را مورد حمایت جدی قرار می دهد.