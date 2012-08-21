عریان شدن برخی نمایندگان کنگره آمریکا در میهمانی سران رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، در تابستان سال گذشته میلادی جمعی از اعضای کنگره آمریکا میهمان سران رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی بودند، اما گویا این مقامات آمریکایی در هنگام حضور در سرزمیین های فلسطینی بی اخلاقی هایی را انجام داده اند که افشای این اقدامات موجب واکنش اف.بی.ای شده است.

روزنامه دیلی تلگراف، با انتشار این خبر می نویسد: در میهمانی سال گذشته و پس از یک ضیافت شام چند سیاستمدار برجسته و اعضای خاواده آنها در مراسم "شنای پس از شام" که در دریاچه "جلیله" برگزار شده بود شرکت کردند.

نکته ای که موجب بروز جنجال در واشنگتن شده آن است که برخی از اعضای کنگره آمریکا به طور کامل عریان شده و بدون داشتن هیچگونه پوششی اقدام به شنا کردن نموده اند.

بر اساس این گزارش، "کوین یودر" از جمهوریخواهان کانزاس که به نمایندگی از این ایالت در کنگره حضور دارد از جمله کسانی است که بصورت کاملا عریان در جلیله به شنا پرداخته است.

البته به همراه وی چهره های دیگری از کنگره همچون "بن کوآیله" نماینده آریزونا در کنگره که فرزند "دن کوآیله" از معاونین اول روسای جمهور اسبق آمریکاست نیز به صورت عریان در این محل به شنا پرداخته اند.

انتشار این خبر در آمریکا موجب شد تا یودر مجبور به واکنش شده و اعلام کند : من بصورت بی اختیار از برخی از اعضای کنگره تبعیت کرده و اقدام به شنا کرده و بدون اینکه لباس شنا بر تن داشته باشم به داخل آب رفتم.

این چهره جمهوریخواهان در کنگره آمریکا در ادامه برای آنکه بتواند همچنان جایگاه خود را در میان مردم کانزاس حفظ کند گفت : این بزرگترین افتخار من است که به عنوان نماینده کانزاس در کنگره حضور داشته باشم و از همین رو به دلیل هر گونه شرمساری که بواسطه اقدامات من متوجه همکارانم و مردمی که به من رای داده اند شده معذرت خواهی می کنم.

دیلی تلگراف در ادامه می نویسد : گویا داستان لخت شدن اعضای کنگره فقط محدود به همین دو نفر نبوده و "اریک کانتور" رهبر جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان صبح روز بعد از شنای پس از شام، به 30 نفر از اعضای کنگره به دلیل رفتار آنها در هنگام شنا کردن اعتراض کرده است.

به نوشته این روزنامه، بر اساس اطلاعات بدست آمده گویا برخی از اعضای کنگره در هنگام حضور در سرزمین های اشغالی اقدام به نوشیدن مشروبات الکلی نیز کرده اند که این موضوع می تواند به اعتبار کنگره در میان افکار عمومی آمریکا ضربه بزند.