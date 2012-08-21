32 طرح در شهرستان آبدانان به بهره برداری می رسد

فضل الله نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درهفته دولت 32 طرح عمرانی که در سطح شهرستان آبدانان با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال به اتمام رسیده اند در آیین های مختلف با حضور مسئولان استان و شهرستان به بهره برداری خواهند رسید .

وی زمینه طرح ها را آب و فاضلاب روستایی و شهری، آبخیزداری، صیانت از جنگل ها، طرح هادی روستاها، ایجاد و توسعه فضاهای سبز، احداث سیل بند، و ساخت فضای آموزشی دانست .

نصرتی گفت: با بهره برداری از طرح های شهری فضای شهری مناسبی در شهرستان آبدانان، مورموری و سرابباغ به وجود می آید و با احداث سیل بند در آبدانان بخشی از مشکلات آب های سطحی این شهر حل خواهد شد .

فرماندار آبدانان اظهار داشت برای صیانت از جنگل های کبیرکوه و دینارکوه پروژه نهال کاری انجام شده و حفاظت فیزیکی خوب از ان به عمل آمده است .

وی گفت: با بهره برداری از مدرسه شش کلاسه در شهرک کارکنان دولت آبدانان مشکل آموزشی این شهرک مرتفع خواهد شد .

فرماندار شهرستان به اجرای طرح هادی در روستا را در 11 روستا اشاره کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح ها فضای عمومی روستاهای طرح اجرا شده مناسب خواهد شد و مشکلات آنان در زمینه آبهای سطحی، فاضلاب، سنگ فرش رفع می شود و معابر این روستاها نیز اسفالت شده که چهره جدید از این روستاها نمایان شده است .