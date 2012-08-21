32 طرح در شهرستان آبدانان به بهره برداری می رسد

فضل الله نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درهفته دولت 32 طرح عمرانی که در سطح شهرستان آبدانان با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال به اتمام رسیده اند در آیین های مختلف با حضور مسئولان استان و شهرستان به بهره برداری خواهند رسید.
وی زمینه طرح ها را آب و فاضلاب روستایی و شهری، آبخیزداری، صیانت از جنگل ها، طرح هادی روستاها، ایجاد و توسعه فضاهای سبز، احداث سیل بند، و ساخت فضای آموزشی دانست.
نصرتی گفت: با بهره برداری از طرح های شهری فضای شهری مناسبی در شهرستان آبدانان، مورموری و سرابباغ به وجود می آید و با احداث سیل بند در آبدانان بخشی از مشکلات آب های سطحی این شهر حل خواهد شد.
فرماندار آبدانان اظهار داشت برای صیانت از جنگل های کبیرکوه و دینارکوه پروژه نهال کاری انجام شده و حفاظت فیزیکی خوب از ان به عمل آمده است.
وی گفت: با بهره برداری از مدرسه شش کلاسه در شهرک کارکنان دولت آبدانان مشکل آموزشی این شهرک مرتفع خواهد شد.
فرماندار شهرستان به اجرای طرح هادی در روستا را در 11 روستا اشاره کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح ها فضای عمومی روستاهای طرح اجرا شده مناسب خواهد شد و مشکلات آنان در زمینه آبهای سطحی، فاضلاب، سنگ فرش رفع می شود و معابر این روستاها نیز اسفالت شده که چهره جدید از این روستاها نمایان شده است.
وی سوله امدادی جمعیت حلال احمر، احداث مخزن، حفر چاه خط انتقال آب شهری، ایجاد توسعه فضای سبز عمومی، افتتاح ساختمان آتش نشانی شهر مورموری را از مهمترین طرح های افتتاحیه در هفته دولت عنوان کرد.
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