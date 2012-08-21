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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

کمک های نقدی و غیرنقدی جامعه ورزشی کیانمهر البرز به زلزله زدگان

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اسکواش استان البرز از کمک های نقدی و غیر نقدی جامعه ورزشی کیانمهر البرز به زلزله زدگان آذبایجان شرقی خبر داد.

بهارک شینا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کمک های نقدی و غیرنقدی جامعه ورزشی همیشه در صحنه و خیر کیانمهر البرز به زلزله زدگان آذربایجان شرقی جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: امروز تمام کمک های نقدی و غیر نقدی این ورزشکاران که در خانه اسکواش جمع آوری شده است به مناطق زلزله زده ارسال می شود.

رئیس هیئت اسکواش استان البرز افزود: اهدای کمک های نقدی و غیر نقدی ورزشکاران همچنان ادامه دارد که مابقی کمک ها نیز در روزهای آینده به این مناطق ارسال می شود.

شینا با بیان اینکه کمک به هم نوع و هم وطنان زلزله از وظایف ما است، اضافه کرد: امروزه تمام تلاشمان کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی است.

وی گفت: هیئت اسکواش استان البرز این حادثه تلخ و دردناک را به ملت شریف و غیور ایران تسلیت عرض می کند و برای از دست رفتگان رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان و آسیب دیدگان از درگاه خداوند متعال و منان صبر جمیل مسئلت می کند.
 

کد مطلب 1677113

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