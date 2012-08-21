کمک های نقدی و غیرنقدی جامعه ورزشی کیانمهر البرز به زلزله زدگان

بهارک شینا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کمک های نقدی و غیرنقدی جامعه ورزشی همیشه در صحنه و خیر کیانمهر البرز به زلزله زدگان آذربایجان شرقی جمع آوری شده است.



وی ادامه داد: امروز تمام کمک های نقدی و غیر نقدی این ورزشکاران که در خانه اسکواش جمع آوری شده است به مناطق زلزله زده ارسال می شود.



رئیس هیئت اسکواش استان البرز افزود: اهدای کمک های نقدی و غیر نقدی ورزشکاران همچنان ادامه دارد که مابقی کمک ها نیز در روزهای آینده به این مناطق ارسال می شود.



شینا با بیان اینکه کمک به هم نوع و هم وطنان زلزله از وظایف ما است، اضافه کرد: امروزه تمام تلاشمان کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی است.



وی گفت: هیئت اسکواش استان البرز این حادثه تلخ و دردناک را به ملت شریف و غیور ایران تسلیت عرض می کند و برای از دست رفتگان رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان و آسیب دیدگان از درگاه خداوند متعال و منان صبر جمیل مسئلت می کند.

