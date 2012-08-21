خدمت صادقانه از وظایف اصلی مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مرادی صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران با مجاهدت رزمندگان اسلام شکل گرفته و ثمره خون شهداست و به لطف خداوند این نهال کوچک امروز با تدبیر معمار کبیر انقلاب و رهنمودهای مقام معظم رهبری به درخت تناوری تبدیل شده است که امروز امید همه مردم و مستضعفین جهان است.

وی در ادامه افزود: خون شهدا تضمین کننده استقلال و سربلندی اسلام، مسلمانان و نظام مقدس جمهوری اسلامی است و به همین دلیل ما باید قدردان رشادت های این عزیزان باشیم.

امام جمعه بیجار در ادامه خطاب به مسئولان بیان کرد: مسئولیتی که در اختیار افراد در رده های مختلف قرار می گیرد به عنوان یک فرصت طلایی برای خدمت به مردم باید قدر دانسته شود و از آن برای رسیدگی به مشکلات آنان به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

حجت الاسلام مرادی با بیان اینکه امام صادق (ع)می فرمایند: "کار زیبا از همه زیباست اما اگر از شما سر بزند زیباتر است چون منتسب به ما هستید و کار قبیح، قبیح است و اگر از شما سر بزند قبیح تر است"، ادامه داد: پس مدیران در جامعه اسلامی چون منتصب به نظام اسلامی هستند باید با رفتار و کردارشان حیثیت نظام را حفظ کنند.

وی بر اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و افزود: شعار امر به معروف باید همیشه زنده بماند چرا که با احیا امر به معروف جامعه احیا می شود.

امام جمعه بیجار ضمن اشاره به نزدیک شدن به هفته دولت یادآور شد: هفته دولت فرصت بسیار ممتازی برای معرفی عملکرد دولت و مسئولان است تا چهره بسیاری از سیاه نمایی های اجتماعی برملا شود.