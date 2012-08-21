شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر در مورد آمار سفرها در تعطیلات عید فطر، اظهار داشت: دور اول سفرهای تابستانی از اول تیرماه و و دور دوم هم از 27 مردادماه آغاز شد به خصوص روزهای 5 شنبه و شنبه گذشته بیشترین حجم تردد در طول تابستان به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به 5 محور اصلی در جاده های کشور، بیان کرد: آزادراه تهران - کرج، کرج - قزوین، تهران - قم، ساری - قائم شهر، و مرودشت - شیراز بیشترین تردد را در این چند روز داشته اند.

وی با بیان اینکه استان تهران و البرز بیشترین تردد را در میان دیگر محورهای داشته اند، گفت: سیستان و بلوچستان، ایلام و خراسان هم در این مدت کمترین حجم جابجایی ها را به خود اختصاص دادند.

افندی زاده نسبت تردد وسایل نقلیه سبک را 82 درصد و وسایل نقلیه سنگین را 18 درصد اعلام کرد و افزود: از ابتدای طرح تابستانی در حمل و نقل عمومی جاده ای، 102 میلیون جابجایی داشتیم که حدود 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می دهد.

وی با بیان اینکه روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه در این هفته بیشتری تردد حمل و نقل جاده ای عمومی را داشتیم، گفت: پیش بینی می شود که تاپایان طرح تابستانی و به خصوص در تعطیلی تهران در زمان اجرای اجلاس سران 145 تا 150 میلیون جابجایی در حمل و نقل عمومی داشته باشیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 تا 10 درصد رشد خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی پیش بینی آمار حمل و نقل عمومی و خصوصی را تا پایان طرح تابستانی بین 360 تا 375 میلیون جابجایی عنوان کرد و گفت: در تعطیلات کوتاه مدت، حجم بالایی از ترافیک مربوط به مسیرهای کوتاه می شود که همین زمان کوتاه هم دلیل افزایش سرعت در جابجایی ها است.

افندی زاده تصریح کرد: سرعت بالا و خواب آلودگی از دلایل مهم تصادف در جاده های کشور است که منجر به واژگونی خودرو می شود همچنین انحراف به چپ هم جزو بیشترین عوامل افزایش تصادفات جاده ای است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بیشترین سهم جابجایی ها را در این مدت با 55 درصد مربوط به اتوبوس ها دانست و افزود: مینی بوس با 32 درصد و سواری با 13 درصد در رتبه های بعدی تردد قرار دارند که امسال 7 درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

وی اظهار داشت: براساس آمار دستگاه های تردد شمار میزان مسافتی که وسایل نقلیه در این مدت طی کرده اند بیش از 20 درصد رشد داشته است همچنین استان های مازندران، تهران و البرز در سه روز گذشته بیشترین تردد را ثبت کرده اند.