برون سپاری 30 درصد خدمات رفاهی در دانشگاه خوارزمی

علی شماعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت برون سپاری خدمات رفاهی دانشجویی با بیان اینکه واگذاری خدمات رفاهی دانشجویی در دستور کار دانشگاه خوارزمی قرار دارد، گفت: در سال تحصیلی جدید مقرر شده است تمام سیستم تغذیه به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: سال گذشته بخشی از سیستم تغذیه دانشگاه به بخش خصوصی واگذار شده بود ولی مواد اولیه غذا مانند روغن، گوشت و برنج توسط دانشگاه تهیه می شد ولی در سال تحصیلی جدید تمام امور تغذیه به بخش خصوصی واگذار می شود و دانشگاه تنها بر آن نظارت دارد.

معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی افزود: برون سپاری در بخش خوابگاهی هنوز به صورت وسیع آغاز نشده است و قرار است این واگذاری از خوابگاههای اجاره ای دانشگاه آغاز شود.

وی تاکید کرد: برون سپاری خدمات امور رفاهی در دانشگاه خوارزمی در دستور کار قرار دارد و به تدریج اجرا می شود.

به گزارش مهر، براساس قانون پنجم توسعه، خدمات رفاهی دانشجویی باید سالانه 20 درصد برون سپاری شده و به بخش خصوصی واگذار شود.