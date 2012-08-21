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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

نامه همدردی سفیر آلمان/

هنر سمندریان تأثیر بسزایی در تفاهم ایران و آلمان داشت

هنر سمندریان تأثیر بسزایی در تفاهم ایران و آلمان داشت

سفیر کشور آلمان در ایران همزمان با چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد حمید سمندریان طی نامه‌ای به هما روستا ضمن ابراز همدردی از فقدان این کارگردان برجسته تئاتر، نقش سمندریان را در تفاهم میان دو کشور آلمان و ایران به واسطه استفاده از تئاتر بسیار تأثیرگذار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه برند اربل سفیر کشور آلمان چنین آمده است:

سر کار خانم هما روستا

به مناسبت درگذشت همسرتان همدردی خود را به شما و وابستگانتان ابراز می‌دارم. در این مصیبت سخت به شما احساس نزدیکی می‌کنم .

نوشته‌ها‌ی بی‌نظیر و بی‌مانند وی در تئاتر ایران فراموش نشدنی خواهند ماند. علاقمندی وی به آثار آلمانی‌، به خصوص آثار فریدریش دورنمات و بسیاری دیگر که در راستای بهبود روابط آلمان - ایران کمک کننده بودند قابل تجلیل است.


ما خود را موظف میدانیم از فداکاری‌ها و رفتار صادقانه وی برای تفاهم بین دو ملت ایران – آلمان از طریق واسطه قرار دادن تئاتر صمیمانه قدردانی کنیم.

با صمیمانه‌ترین همدردی‌ها

حمید سمندریان کارگردان و مدرس برجسته تئاتر در 22 تیرماه چشم از جهان فروبست. وی از تأثیرگذارترین هنرمندان تئاتر ایران و به نوعی پدر تئاتر نوین ایران بود و شاگردان بسیاری را در عرصه بازیگری و کارگردانی تئاتر تربیت کرد.
کد مطلب 1677119

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