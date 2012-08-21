هنر سمندریان تأثیر بسزایی در تفاهم ایران و آلمان داشت

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه برند اربل سفیر کشور آلمان چنین آمده است:



سر کار خانم هما روستا

به مناسبت درگذشت همسرتان همدردی خود را به شما و وابستگانتان ابراز می‌دارم. در این مصیبت سخت به شما احساس نزدیکی می‌کنم .



نوشته‌ها‌ی بی‌نظیر و بی‌مانند وی در تئاتر ایران فراموش نشدنی خواهند ماند. علاقمندی وی به آثار آلمانی‌، به خصوص آثار فریدریش دورنمات و بسیاری دیگر که در راستای بهبود روابط آلمان - ایران کمک کننده بودند قابل تجلیل است.



نوشته‌ها‌ی بی‌نظیر و بی‌مانند وی در تئاتر ایران فراموش نشدنی خواهند ماند. علاقمندی وی به آثار آلمانی‌، به خصوص آثار فریدریش دورنمات و بسیاری دیگر که در راستای بهبود روابط آلمان - ایران کمک کننده بودند قابل تجلیل است.



ما خود را موظف میدانیم از فداکاری‌ها و رفتار صادقانه وی برای تفاهم بین دو ملت ایران – آلمان از طریق واسطه قرار دادن تئاتر صمیمانه قدردانی کنیم.



با صمیمانه‌ترین همدردی‌ها



حمید سمندریان کارگردان و مدرس برجسته تئاتر در 22 تیرماه چشم از جهان فروبست. وی از تأثیرگذارترین هنرمندان تئاتر ایران و به نوعی پدر تئاتر نوین ایران بود و شاگردان بسیاری را در عرصه بازیگری و کارگردانی تئاتر تربیت کرد.