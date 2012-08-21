حضور مشاور در مدارس ابتدایی ضروری است/ بسیج امکانات در مدارس یزد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی صبح سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد ضمن تبریک موفقیت اخیر دانش آموزان یزدی در بزرگترین مسابقه علمی کشور اظهار داشت: موفقیت چهار نفر از دانش آموزان یزدی در کسب رتبه های تک رقمی نشان از ظرفیت و استعداد بالای دانش آموزان یزدی است.

وی افزود: دانش آموزان یزدی همواره با توکل و اراده پولادین توانسته اند گام مهمی را در عرصه علم و دانش بردارند و در راستای تحقق دارالعلم بودن یزد کوشیده اند.

فرماندار یزد از مسئولان نظام آموزشی خواست تا با برنامه ریزی دقیق تر در سالهای آینده بتوانیم شاهد تداوم این موفقیت ها باشیم.

سیفی با اشاره به اینکه نظام 3-3-6 در سال تحصیلی جدید اجرایی خواهد شد، بیان داشت: اعتبارات برای تامین فضای مورد نیاز مدارس برای اجرای نظام جدید آموزشی باید هر چه سریعتر جذب شود و در این زمینه باید راهکارهای اساسی اندیشیده شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد حضور مشاور در مدارس ابتدایی را در نظام آموزشی جدید لازم دانست و افزود: تمام امکانات و مسئولان باید بسیج شوند تا این طرح در جهت تعلیم و تربیت صحیح به نسل آیندگان موفق باشد.

در این جلسه مدیران نواحی 1 و2 آموزش و پرورش گزارشی در مورد تامین فضا و نیروی انسانی مورد نیاز اجرای طرح 3-3-6 ارائه کردند.