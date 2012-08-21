28 پروژه گردشگری و میراث فرهنگی در گلستان اجرایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ساماندهی سواحل خزر در نوکنده شامل محوطه سازی و تکمیل آبخوری، آلاچیق و ساماندهی ساحل بندرگز شامل آلاچیق، سالم سازی محوطه شنا و روشنایی، ساماندهی پارک جنگلی آق سو در کلاله شامل اجرای مبلمان ، احداث سکو و آلاچیق و آبخوری ازجمله پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری در هفته دولت امسال است.

وی ادامه داد: ساماندهی بقعه دانشمند شامل زیرسازی مسیر دسترسی به این منطقه نمونه گردشگری، تکمیل نمازخانه و محوطه سازی و همچنین ساماندهی محور هزارپیچ در گرگان شامل اجرای محوطه سازی و روشنایی، تکمیل سرویس بهداشتی و احداث نمازخانه و همچنین ساماندهی پارک نیلکوه در گالیکش شامل اجرای سرویس بهداشتی و تکمیل ساختمان نمازخانه و تکمیل آلاچیق از دیگر پروژه هایی است که دراین ایام افتتاح و به بهره براری خواهند رسید.

عباسی کل اعتبار هزینه شده دراین پروژه های قابل افتتاح را 5750 میلیون ریال عنوان کرد واذعان داشت: 3 موزه مردم شناسی در آزادشهر و موزه فرش در گنبد قابوس و کارگاه مرمت اشیا در گرگان نیز دراین ایام باهزینه کردی بالغ بر 7 میلیون و 600 هزار ریال و اشتغالزایی 16 نفر به بهره برداری خواهند رسید و دو پروژه احداث پانسیون و هتل شهاب درگرگان نیز از دیگر پروژه هایی است که توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی و با هزینه ای به مبلغ 54000 میلیون ریال و اشتغالزایی 17 نفردر هفته دولت امسال افتتاح خواهند شد.

وی در ادامه پروژه های قابل کلنگ زنی این اداره کل را برشمرد و افزود: پروژه گردشگری هزارپیچ شامل احداث کمپینگ و سرویس بهداشتی، بهسازی مسیر دسترسی به آبشارزیارت واحداث کمپینگ ، نمازخانه و سرویس بهداشتی در ناهارخوران گرگان، پروژه های ساماندهی ساحل وتکمیل کمپینگ در بندرگز و نوکنده و ساماندهی پروژه آشوراده و ساماندهی ساحل بندر ترکمن و ساحل گمیشان و همچنین پارک امام رضا در کردکوی و ساماندهی پارک شیرآباد در رامیان و پارک ملی گلستان و احداث راه دسترسی به خالد نبی درکلاله ، احداث کمپینگ درآلماگل گنبد و ساماندهی پارک فارسیان درگالیکش از پروژه هایی است که درهفته دولت امسال کلنگ زنی شده و بابرآورد اعتبار ملی 23 میلیارد و 600 میلیون ریال در سال 91 کار اجرای آن ها آغاز خواهد شد.

وی همچنین به احداث واحد اقامتی و پذیرایی دایی و واحد اقامتی متل بائیان جزی در بندرگز و واحد پذیرایی شیدایی در گرگان اشاره داشت که توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی و با کل برآورد هزینه ای به مبلغ 336 میلیارد و 778 میلیون ریال و اشتغالزایی 76 نفردر این ایام کلنگ زنی خواهند شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، در پایان گفت: امید است با افتتاح و به بهره برداری رسیدن این پروژه ها و همچنین اقدامات لازم جهت اجرای پروژه های جدید، صنعت گردشگری این استان بیش از پیش رونق یافته و زمینه های حضور گردشگران و مسافران خارجی و داخلی به استان بیش از گذشته فراهم آید.