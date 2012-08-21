2750 تن محصول کشاورزی مازاد بر مصرف در مهریز خریداری شد

سید حسن بزاز زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این محصولات در دو قلم شامل محصولات زراعی باغی و دامی و به طور عمده شامل خیار سبز گلخانه ای و شیر به میزان دو هزار و 750 تن با ارزش بیش از 19 میلیارد و 513 میلیون ریال است.

وی افزود: از محصولات خریداری شده مقدار 490 تن محصولات گلخانه ای و دو هزار و 260 تن محصولات دامی است.

بزاز زاده هدف از توسعه خریدهای توافقی محصولات کشاورزی را رفع دغدغه و نگرانی کشاورزان در فروش محصول، کاستن حلقه های واسطه ای، سوق دادن کشاورزان به سوی تولید کیفی و کاهش زیان های دولت در خریدهای تضمینی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورزی از طریق تشکلهای خود بهتر قادر به سامان دادن تولیدات خود هستند، یادآور شد: در شهرستان مهریز پنج تشکل تعاونی روستایی و شش تشکل تعاونی کشاورزی و یک اتحادیه مشغول فعالیت هستند که از این تعداد سه تشکل در زمینه خرید و فروش محصولات کشاورزی فعالیت دارند.