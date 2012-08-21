حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر نتایج ارزیابی نهایی جشنواره منطقه ای اختراعات استان البرز منتشر شده است.



وی با تشکر از حضور تمامی شرکت کنندگان نخبه استان البرز در جشنواره، اضافه کرد: پس از بررسی و داوری های انجام گرفته، اختراعات برگزیده جشنواره منطقه ای اختراعات البرز در تیرماه 1391 توسط بنیاد ملی نخبگان اعلام شد.



رئیس بنیاد نخبگان استان البرز گفت: نام 43 شرکت کننده در جشنواره منطقه ای اختراعات البرز اعلام شد که اسامی در سایت بنیاد نخبگان استان البرز منتشر شده است.

علیخانی افزود: نخبگان استان البرز دارای توانایی بسیار زیادی هستند که تمام تلاشمان شناسایی و استفاده از پتانسیل های بسیار خوب است.



وی اظهار داشت: در راستای تحقق این هدف جشنواره های مختلفی در پیش رو است که از نخبگان استان البرز برای شرکت در این جشنواره ها دعوت بعمل آمده است.