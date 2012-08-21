آئین گرامیداشت روز صنعت دفاعی با حضور رئیس جمهور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با 31 مرداد ماه روز صنعت دفاعی آئین گرامیداشت این روز با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از مسئولان بلندپایه لشکری در محل نمایشگاه های هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.

در مراسم روز صنعت دفاعی رئیس جمهور از تعدادی مدیران، متخصصان، نخبگان و دست اندرکاران برتر حوزه دفاعی با اهدای لوح سپاس تقدیر کرد.

در این مراسم علاوه بر سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رضا تقی پور، وزیر اطلاعات و فناوری ارتباطات، سردار سرلشکر فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش و حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

بنابر این گزارش، درسال 1389 با تصویب فرمانده کل قوا 31 مرداد هر سال که مصادف با سالروز تصویب قانون تشکیل وزارت دفاع است، به نام روز صنعت دفاعی نامگذاری شده است.