سفر نویسندگان ایرانی به هند برای معرفی داستان معاصر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان با همکاری مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، سلسله برنامههای «آشنایی با ادبیات داستانی امروز ایران» را با حضور جمعی از نویسندگان ایرانی برگزار میکند.
در نخستین نشست از این سلسله برنامهها، راضیه تجار، عبدالمجید نجفی، علیاکبر والایی، سمیرا اصلانپور، مجید ملامحمدی و زهرا زواریان با همراهی علیرضا قزوه مدیر مرکز تحقیقات رایزنی فرهنگی در دهلینو، پنجشنبه 2 شهریور با سفر به کشور هندوستان و در جمع استادان زبان و ادبیات فارسی در هند به سخنرانی و معرفی ادبیات داستانی معاصر ایران خواهند پرداخت.
سخنرانی در مرکز تحقیقات زبان فارسی دانشگاه اسلامی علیگر، دپارتمان زبان فارسی دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلینو و دپارتمان زبان فارسی دانشگاه دهلینو از جمله برنامههای نخستین نشست از این برنامه خواهد بود که در ماههای آینده در دیگر کشورهای جهان نیز برگزار خواهد شد.
رونمایی از تازهترین آثار چاپ شده نویسندگان ایرانی به زبان اردو و نیز معرفی چهار اثر از تازهترین آثار نویسندگان حاضر در این برنامه نیز از دیگر برنامههای سفر خواهد بود.
ادبیات ایران در حوزههای زنان، ادبیات کودک و نوجوان، طنز، دفاع مقدس و نیز بازار نشر ایران و جریان نقد ادبی از مهمترین محورهای سخنرانی نویسندگان در این برنامه خواهد بود.
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