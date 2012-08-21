  1. بین الملل
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۶

آسوشیتدپرس:

مذاکرات "مارتین دمپسی" با مقامات افغانی درباره افزایش تلفات نظامیان خارجی

مذاکرات "مارتین دمپسی" با مقامات افغانی درباره افزایش تلفات نظامیان خارجی

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سفر به کابل درباره چگونگی مقابله با اعضای طالبان و حملات خودی پلیس افغانستان به سوی نظامیان خارجی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، ایساف در بیانیه ای اعلام کرد: ژنرال "مارتین دمپسی" و ژنرال "جیمز ماتیس" فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و آسیای مرکزی روز گذشته در کابل با "جان آلن" فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان درباره پیشرفت عملیات نظامی در این کشور گفتگو کردند.

همچنین حملات خودی سربازان و پلیس افغانستان به سوی نظامیان خارجی دیگر موضوع مهم دیدار دمپسی با مقامات مهم آمریکایی و افغانی بود.

آلن در بیانیه ای با اشاره به ادامه حمایت از آموزش و تجهیز سربازان افغانی هنگام خروج نیروهای خارجی در پایان سال 2014 اعلام کرد که در این دیدار درباره چگونگی مقابله با اعضای طالبان گفتگو شده است.

کد مطلب 1677142

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