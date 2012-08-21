مذاکرات "مارتین دمپسی" با مقامات افغانی درباره افزایش تلفات نظامیان خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، ایساف در بیانیه ای اعلام کرد: ژنرال "مارتین دمپسی" و ژنرال "جیمز ماتیس" فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و آسیای مرکزی روز گذشته در کابل با "جان آلن" فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان درباره پیشرفت عملیات نظامی در این کشور گفتگو کردند.

همچنین حملات خودی سربازان و پلیس افغانستان به سوی نظامیان خارجی دیگر موضوع مهم دیدار دمپسی با مقامات مهم آمریکایی و افغانی بود.

آلن در بیانیه ای با اشاره به ادامه حمایت از آموزش و تجهیز سربازان افغانی هنگام خروج نیروهای خارجی در پایان سال 2014 اعلام کرد که در این دیدار درباره چگونگی مقابله با اعضای طالبان گفتگو شده است.