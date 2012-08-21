  1. ورزش
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶

فردا و با حضور نیماعالمیان؛

مسابقات تنیس روی میز تور جهانی سوشو آغاز می‏‎شود

مسابقات تنیس روی میز تور جهانی سوشو آغاز می‏‎شود

نیما عالیمان تنها نماینده ایران در رقابت‌های تنیس روی میز تور جهانی سوشو چین از روز چهارشنبه دیدارهای خود در این مسابقات را آغاز می‏کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، نیما عالمیان، تنها نماینده ایران در رقابت‌های تنیس روی میز تور جهانی سوشو چین، دیدارهای خود در این مسابقات را در رده سنی بزرگسالان و زیر 21 سال برگزار می‎کند.

بر اساس قرعه کشی صورت گرفته و در رده سنی بزرگسالان، نیما عالمیان در گروه شانزدهم با بازیکنانی از فرانسه، ژاپن و چین تایپه همگروه است. در رده سنی زیر 21 سال نیز عالمیان در گروه پنجم با ورزشکارانی از فرانسه و چین تایپه مسابقه خواهد داد.

مسابقات تنیس روی میز تور جهانی سوشو چین با حضور 123 بازیکن از 21 کشورجهان برگزار می‎شود. این رقابت‎ها از فردا آغاز شده و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت. 
 
330 هزار دلار جایزه نقدی رقابت‎های تنیس روی میز سوشو چین است. ضمن اینکه نتیجه این مسابقات در رنکینگ جهانی بازیکنان شرکت کنند تاثیرگذار خواهد بود.
کد مطلب 1677145

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