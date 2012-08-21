برپایی سفره افطار مردم ایران در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه نوار غزه به غیر از برپایی تظاهرات روز جهانی قدس که نماد حمایت انقلاب اسلامی ایران از مقاومت فلسطین است شاهد تجلی دیگری از پیوند ملت ایران و فلسطین بود. در این برنامه که با عنوان "طرح افطار دسته جمعی" از سوی ملت ایران و با همکاری "جمعیت ائتلاف برای خیر" (جمعیة ائتلاف لاجل الخیر) برگزار شده بود قریب به 1000 نفر از مردم نوار غزه حضور داشتند.



دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده پس از برگزاری این برنامه اظهار داشت: تمامی هزینه های این برنامه به همت دانشجویان بسیجی در هیئات مذهبی شهرهای تهران و همچنین نمایشگاه قرآن تامین شده و در حالی که تبلیغات فراوانی جهت اختلاف افکنی های مذهبی در میان امت اسلامی صورت می گیرد و از سوی دیگر ملت ایران به خاطر ایستادگی بر مواضع اصولی خود تحت فشار شدیدی از سوی زورگویان بین المللی قرار دارد این عمل نشانگر سخاوتمندی مردم ایران و اتحاد حقیقی میان امت اسلام است.



سید سلیم غفوری با تاکید بر لزوم تجلی حمایت های ملت ایران در میان عموم مردم فلسطین افزود: اتحادیه بین المللی امت واحده در کنار برنامه های سنگینی چون کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه و کاروان جهانی الی بیت المقدس برنامه های دیگری خصوصا در حوزه فعالیت های بشردوستانه و امور خیریه از سوی مردم ایران برای ملت فلسطین در نظر گرفته و از همه خیرینی که در کنار کار خیر نگاه انقلابی نیز دارند درخواست می کند جهت عملیاتی شدن این طرح ها این مجموعه را یاری دهند.



گفتنی است سنت حسنه افطار از سوی مردم ایران به ملت فلسطین که از سال گذشته آغاز شده در راستای تداوم اقدامات بشردوستانه ملت ایران و اعلام همبستگی با مردم مجاهد و مبارز غزه است که بیش از 5 سال محاصره ظالمانه رژیم صهیونیستی را تحمل کرده اند.