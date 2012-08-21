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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۱

از چهارم شهریور ماه جاری؛

پروازهای فرودگاه بجنورد از سر گرفته می شود

پروازهای فرودگاه بجنورد از سر گرفته می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه بین المللی بجنورد گفت: با پایان یافتن عملیات فاز اول فرودگاه، از چهارم شهریور ماه سال جاری پروازهای این فرودگاه از سر گرفته می شود.

محمودامانی بنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرودگاه بجنورد که از 17 تیرماه جاری به مدت 49 روز برای اجرای عملیات بهسازی شامل تطویل باند فرودگاه به طول 1200 متر، روکش آسفالت باند به همراه '' تاکسی‌وی'' و ساخت پارکینگ هواپیما تعطیل شده بود، با اتمام عملیات فاز اول از روز چهارم شهریور ماه کار خود را از سر خواهد گرفت و پروازهای این فرودگاه  به روال طبیعی خود بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه کار تطویل باند فرودگاه به اتمام رسیده است افزود: عملیات خط کشی باند در روز سوم شهریور پایان می یابد و پروازهای فرودگاه از روز چهارم  شهریورماه از سر گرفته می شود.

امانی اظهار داشت: احداث ترمینال جدید فرودگاه به مساحت 5 هزار متر مربع نیز آغاز و کار اجرای سقف طبقه همکف آن به اتمام رسیده و احداث طبقه اول آن  نیز آغاز شده است که امیدواریم احداث این ساختمان ترمینال جوابگوی مسافران داخلی و خارجی که به این استان سفر می کنند باشد.

وی تصریح کرد: ترمینال جدید فرودگاه بین المللی بجنورد تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

امانی با بیان اینکه میزان اعتبارات مورد نیاز برای بهسازی باند قدیم، دیوارکشی، توسعه و زه کشی، جاده گشت زنی، ساخت ترمینال جدید و محوطه سازی 350 میلیارد ریال  برآورد شده است گفت: حدود 40 درصد این مبلغ تا کنون تخصیص داده شده و باقیمانده آن نیز در سال جاری تخصیص خواهد یافت.

مدیرکل فرودگاه بجنورد افزود: طبق روال گذشته دو هواپیما فوکر 100 در دوروز از هفته  و یک فروند هواپیمای ATR  در 5 روز هفته، روزانه یک پرواز رفت و برگشت در مسیر تهران - بجنورد کار جابجایی مسافرین را انجام خواهند داد.

کد مطلب 1677152

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