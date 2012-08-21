70 دانشجوی خارجی در دانشگاه بیرجند تحصیل می کنند/ برخورداری از هیئت ممیزی مستقل

محمدمهدی خطیب در گفتگو با مهر با اشاره به فعالیت های برون مرزی این دانشگاه، اظهارداشت: در حال حاضر 70 نفر دانشجوی خارجی از کشورهای عراق و افغانستان در این دانشگاه تحصیل می کنند.

وی اضافه کرد: برنامه آتی دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی جدید جذب دانشجو از کشور تاجیکستان است.

خطیب از انعقاد تفاهم نامه های پژوهشی با دانشگاه های معتبر دنیا خبر داد و گفت: در این راستا تبادل دانشجو در دوره های کوتاه مدت در مقاطع تحصیلات تکمیلی انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این زمینه با دانشگاه های فرانسه، ایتالیا، انگلستان (آکسفورد) و ملی تایوان در خصوص برگزاری دوره های کوتاه مدت و فرصت مطالعاتی این تفاهم نامه ها منعقد شده است.

خطیب در خصوص بورسیه های دانشگاه بیرجند نیز تصریح کرد: هم اکنون پنج دانشجوی مقطع دکترا از این دانشگاه به خارج از کشور اعزام شده اند.

وی تعداد دانشجویان دانشگاه بیرجند را در حال حاضر 11 هزار و 700 نفر عنوان کرد و بیان داشت: امسال دو هزار و 200 نفر دانشجوی جدید جذب خواهد شد.

به گفته وی با پذیرش دانشجویان جدید الورود و حذف دانشجویان فارغ التحصیل از جمعیت دانشجویی دانشگاه آمار دانشجویان دانشگاه بیرجند در مهرماه امسال به 12 هزار و 700 نفر خواهد رسید.

خطیب تعداد رشته های کارشناسی این دانشگاه را 86 رشته عنوان کرد و بیان داشت: این دانشگاه در گروه های آموزشی ریاضی و فنی، گروه آزمایشی علوم تجربی، ، گروه آزمایشی علوم انسانی، گروه آزمایشی زبانهای خارجی و گروه آزمایشی هنر پذیرش دانشجو دارد.

دانشگاه بیرجند از هیئت ممیزی مستقل برخوردار شد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند گفت: با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه بیرجند بر اساس مقررات و ضوابط توسط هیئت ممیزی مستقل مدیریت خواهد شد.

وی با اشاره به مزایای این هیئت در دانشگاه، بیان کرد: از این پس تصمیمات مربوط به انتخاب سرفصل آموزشی، پرونده تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی و ارتقای رتبه علمی اعضای هیئت علمی توسط هیئت ممیزی دانشگاه بیرجند اتخاذ می شود.

خطیب با بیان اینکه اعضای هیئت ممیزی شامل دو گروه حقیقی به تعداد هشت نفر و حقوقی شامل سه نفر هستند، عنوان کرد: اعضای حقیقی که باید دارای رتبه استادی باشند، توسط وزارت علوم انتخاب می شوند و اعضای حقوقی شامل رئیس، معاون آموزشی و نیز پژوهشی دانشگاه بیرجند است و هر کدام دارای یک رای مستقل هستند.

وی ادامه داد: در این راستا تمام تصمیم گیری ها ابتدا در کمیته منتخب و سپس کمیته تخصصی که اعضای آن از رتبه علمی دانشیار به بالا هستند بررسی و در نهایت توسط هیئت ممیزی تصمیم نهایی اتخاذ می شود.

خطیب به رتبه علمی دانشگاه بیرجند اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون سیاست وزارت علوم بر این بوده که 10 دانشگاه برتر کشور را معرفی کند و دانشگاه بیرجند در این رتبه قرار نگرفته است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که دانشگاه بیرجند در برخی رشته ها همچون رشته زمین شناسی شاخه "تک تونیک" در مقطع دکترای تخصصی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند یادآور شد: براساس برنامه ریزی انجام شده، مقرر است رتبه بندی رشته های دانشگاهی در دستور کار قرار گیرد که در این صورت در برخی رشته ها، دانشگاه بیرجند جزو دانشگاه های تک رقمی خواهد بود.