دومین محموله کمک های اداره حفاظت محیط زیست به مناطق زلزله زده ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیوک رئیسی پیش از ظهر دوشنبه با اشاره به لزوم همدلی و همدردی با مردم زلزله زده افزود: پرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز دوشادوش دیگر هموطنان متعهد کشور با جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی خود دومین محموله شامل 20 خودرو از اقلام مورد نیاز زلزله زدگان را به مناطق زلزله زده اهر ، ورزقان و هریس ارسال کرد.

رئیسی با تاکید بر تداوم این کمک ها یادآور شد: این محموله دومین محموله ارسالی پرسنل این اداره کل است و در روزهای اولیه زلزله نیز محموله ای شامل 20 خودرو از وسایل مورد نیاز زلزله زدگان در قالب سه کاروان به مناطق حادثه دیده ارسال شد.

وی کمک به زلزله‌زدگان را یک وظیفه و تکلیف بیان کرد و گفت: در خصوص اسکان زلزله زدگان نیز این اداره کل دوشادوش با سایر ارگان ها حرکت کرده و تلاش های خود را در جهت آسایش و رفاه هم میهنان عزیز انجام می دهد.

