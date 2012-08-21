5 کشته و زخمی تلفات برخورد پراید با پژو

حبیب حسینقلیزاده به خبرنگار مهر گفت: براثر برخورد یک دستگاه پژو با موتور سیکلت، راکب موتور جان باخت.



حبیب حسین قلی زاده افزود: برخورد یک دستگاه موتور سیکلت و پژو در جاده ایلخچی آذرشهر و در روستای بیگلو، جان راکب موتور سیکلت را گرفت.



وی اظهار داشت: در این حادثه که در ساعت 15:30 بعد از ظهر دیروز دوشنبه به وقوع پیوست با اعزام پایگاه ایلخچی به محل وقوع تصادف، مصدوم حادثه نیز به بیمارستان امام رضا منتقل شد.



برخورد آمبولانس 123 با پژو 7 کشته و 6 مصدوم برجای گذاشت



برخورد یک دستگاه آمبولانس 123 با پژو در محور خواجه به سمت اهر، 7 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت.



حسینقلیزاده به خبرنگار مهر گفت: این حادثه به اپراتور پایگاه فوریتهای پزشکی اهر اطلاعه داده شد و سپس آمبولانس های هریس، اهر و خواجه به محل حادثه اعزام شدند.



وی تصریح کرد : متاسفانه به علت شدت برخورد، 5 تن در دم جان باخته و 8 تن دیگر نیز به بیمارستان امام رضای تبریز منتقل شدند که 2 تن از مصدومین نیز به علت شدت جراحات وارده، در بیمارستان جان خود را از دست دادند.



به گفته شاهدان عینی، علت تصادف سبقت غیر مجاز یک دستگاه پراید از آمبولانس 123 بوده، که راننده آمبولاس نیز به علت عدم کنترل خودرو با پژو برخورد می کند.