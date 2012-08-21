طب سنتی و اسلامی، صنعت ارزآور و غیرنفتی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید کمالی به مناسبت بزرگداشت ابوعلی سینا و طب سنتی اظهارکرد: در پیشینه تاریخی و در فرهنگ عمومی و باور اجتماعی مردمان سرزمین کهن ایران اسلامی همواره طبابت و طبیب از قداست و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.

وی افزود: در فرهنگ اسلامی، ارزش دانش گرانقدر پزشکی و فعالیت پزشکی تا بدان اندازه والا و عظیم است که پزشک مظهر اسم شریف محیی و احیاء گری معرفی شده است و همچنین در متن فرهنگ و حیات اجتماعی مردمان این مرز و بوم نیز پزشک و طبابت از جایگاه ویژه و اهمیت والایی برخوردار بوده است.

وی بیان کرد: امروزه آنچه که با شنیدن واژه " پزشکى "یا " طبابت" بى درنگ به ذهن اکثر ما خطور مى کند، مجموعه اى از روشهاى تشخیصى- درمانى است که در بیمارستانها ،درمانگاهها و اغلب مطبهاى پزشکان در ایران انجام مى شود و به دانشجویان رشته پزشکى در دانشگاههاى کشور آموزش داده مى شود.

وی بیان کرد: این علم را"پزشکى رایج"یا "طب غربى"مى نامند، چرا که در حال حاضر رایجترین سیستم درمانی در ایران است و از غرب منشا گرفته اما در واقع ، طب غربى تنها یکى از رویکردهاى بشر به مسئله سلامت و بیمارى است.

وی عنوان کرد: در کنار این روش، شیوه هاى دیگرى از پزشکى نیز وجود دارند که با تفاوتهایى در اصول، قواعد و راههاى تشخیص و درمان، سعى در بازگرداندن سلامتى به افراد بیمار و جلوگیرى از ایجاد بیمارى در اشخاص سالم دارند.

کمالی افزود: تعداد این روشها بیش از صدهها شیوه منحصر به فرد است و مجموعه آنها را با نامهایى نظیر "طب مکمل یا "طب جایگزین" در سراسر جهان مى شناسند، این مجموعه، از سیستمهاى پزشکى بسیار متفاوتى تشکیل شده است که آنچه در تمامى آنها مشترک است تفاوتشان با رویکرد طب رایج در روشهاى تشخیص، درمان و یا هر دو آنها است.

وی ادامه داد: برخى از این شیوه ها در اصول تشخیصى- درمانى خود شباهتهاى زیادى با یکدیگر دارند، ولى گاهى تفاوت برخى از آنها با هم، بیش از اختلافشان با طب غربى است. این امر سبب شده است که طب مکمل-جایگزین ملغمه اى از روشهاى گوناگون باشد که هر یک به نوبه خود سعى در بالا بردن سطح سلامتى افراد و جامعه دارند.

وی افزود: در این راستا و در سال توسعه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موسسه تحقیقات و حجامت ایران در استان خراسان رضوی با رویکرد احیای طب سنتی ایران اسلامی و ترویج بهداشت و سلامت اسلامی در بین خانواده های ایرانی و در راستای بزرگداشت مقام شیخ الرئیس ابو علی سینا همزمان با روز پزشک با معرفی این هفته به عنوان هفته بزرگداشت ابو علی سینا و طب سنتی به معرفی این شخصیت تاریخی حوزه سلامت و ترویج الگوهای ملی و بومی حوزه سلامت و بهداشت خواهد پرداخت.

کمالی تصریح کرد: در این هفته برای نخستین بار در تاریخ بهداشت و درمان کشور کارگروه فناوری اطلاعات طب سنتی ایران ایجاد خواهد گشت تا با رویکردی نوین و با تکیه بر قابلیتهای جامعه اطلاعاتی فضای سایبری به توسعه و ترویج طب سنتی و اسلامی در سطح ملی و بین المللی و ایجاد ظرفیتهای “ توریسم درمانی” در داخل کشور و شهر مقدس مشهد و جذب بیش از 1 میلیارد دلار درآمد ارزی در این حوزه پرداخته شود.