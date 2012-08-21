سینگ با هیئتی 150 نفره به تهران می آید/ جزئیات هیئت عالی رتبه هندی

مهدی نبی زاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور هیأت هندی در اجلاس عدم تعهدها در تهران گفت: از طرف هند در شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد در تهران هم هیأتی در سطح سران با ریاست مان موهان سینگ نخست وزیر هند، هیأتی در سطح وزیر امور خارجه و هیأتی نیز در سطح کارشناسی حضور پیدا خواهند کرد.

وی افزود: هیأت همراه نخست وزیر هند شامل وزیر امور خارجه ، دبیر شورای امنیت ملی و دونفر از معاونین نخست وزیر این کشور و همچنین کارشناسان مختلف خواهند بود.

نبی زاده با اشاره به اینکه کارشناسان از روز اول اجلاس حضور خواهند داشت، بیان کرد: وزیر امور خارجه 7 شهریور ماه و نخست وزیر هند نیز 8 شهریور ماه وارد تهران خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه هیأت هندی که به تهران سفر می کنند حدود 150 نفر خواهند بود، تصریح کرد: بخشی از وزارت خارجه و نخست وزیری در سطوح سیاسی و اقتصادی هستند و حدود 40 نفر نیز از رسانه ها نخست وزیر را همراهی خواهند کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند تأکید کرد: مطمئنیم که حضور در این سطح در اجلاس غیر متعهد ها از سوی هند هم بر همکاری های منطقه ای و هم همکاری های دو جانبه اثرات مثبت و سازنده ای خواهد داشت.