  1. سیاست
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

سینگ با هیئتی 150 نفره به تهران می آید/ جزئیات هیئت عالی رتبه هندی

سینگ با هیئتی 150 نفره به تهران می آید/ جزئیات هیئت عالی رتبه هندی

سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی گفت: نخست وزیر هند 8 شهریور و وزیر امور خارجه این کشور 7 شهریور ماه برای شرکت در اجلاس عدم تعهد وارد تهران خواهند شد.

مهدی نبی زاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور هیأت هندی در اجلاس عدم تعهدها در تهران گفت: از طرف هند در شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد در تهران هم هیأتی در سطح سران با ریاست مان موهان سینگ نخست وزیر هند، هیأتی در سطح وزیر امور خارجه و هیأتی نیز در سطح کارشناسی حضور پیدا خواهند کرد.

وی افزود: هیأت همراه نخست وزیر هند شامل وزیر امور خارجه ، دبیر شورای امنیت ملی و دونفر از معاونین نخست وزیر این کشور و همچنین کارشناسان مختلف خواهند بود.

نبی زاده با اشاره به اینکه کارشناسان از روز اول اجلاس حضور خواهند داشت، بیان کرد: وزیر امور خارجه 7 شهریور ماه و نخست وزیر هند نیز 8 شهریور ماه وارد تهران خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه هیأت هندی که به تهران سفر می کنند حدود 150 نفر خواهند بود، تصریح کرد: بخشی از وزارت خارجه و نخست وزیری در سطوح سیاسی و اقتصادی هستند و حدود 40 نفر نیز از رسانه ها نخست وزیر را همراهی خواهند کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند تأکید کرد: مطمئنیم که حضور در این سطح در اجلاس غیر متعهد ها از سوی هند هم بر همکاری های منطقه ای و هم همکاری های دو جانبه اثرات مثبت و سازنده ای خواهد داشت.

کد مطلب 1677161

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