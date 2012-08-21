اردبیل شایسته حضور در لیگ کاراته بانوان کشور/مسئولان حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مسابقات کاراته کشوری بانوان چندی پیش در حالی به پایان رسید که استان اردبیل برای اولین بار با کسب چهار مدال طلا، نقره و برنز و کسب مقامهای اول تا سوم این مسابقات در وزن 55 کیلوگرم جایگاه مناسبی را در کشور کسب کردند.

این در حالی است که این مسابقات از جمله رقابتهای نادری بود که قهرمانان اردبیلی فرصت حضور و نمایش توانمندیهای خود را داشتند بطوریکه کاراته کاران اردبیلی معتقدند در صورت حضور در رقابتهای بزرگتر می توانند مجددا کام هم استانیهای خود را به طعم پیروزی شیرین کنند.

مقام اول مسابقات کاراته کشور در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یکی از علتهای ناتوانی عرض اندام کاراته بازان دختر اردبیلی محصور کردن رقابتهای کاراته بانوان به مسابقات داخلی استانی است.

ژیلا قهرمانی با هفت سال سابقه فعالیت در رشته کاراته سبک کنترلی تصریح کرد: اردبیل استعدادهای خوبی در زمینه کاراته بانوان دارد که به دلیل بی توجهی مسئولان به حضور در رقابتهای کشوری این استعدادها محصور مانده و نتوانسته خود را مطرح کند.

وی افزود: معرفی چهره های کاراته به مسابقات کشوری قدم مهمی در راستای رشد و توسعه این ورزش به خصوص در میان بانوان اردبیلی است.

همچنین نایب رئیس بانوان هیئت کاراته استان اردبیل با بیان اینکه جایگاه واقعی استعدادهای کاراته بانوان اردبیل در لیگ کشوری و تیم ملی است، تاکید کرد: نبود اسپانسر مالی موجب شده کاراته کاران زن اردبیلی نتوانند به تیم ملی برسند.

سمیرا مو سیوند تصریح کرد: در حال حاضر شش هیئت کاراته بانوان در شهرستانهای نمین، پارس آباد، گرمی، مشگین شهر، خلخال و اردبیل با حضور 15 مربی در سبکهای کنترلی و آزاد فعالیت می کند.

وی افزود: با توجه به تعداد علاقه مندان در این رشته علاوه بر اینکه افزایش هیئت و مربی به شدت احساس می شود، وجود اسپانسرهای مالی نیز برای حضور در مسابقات لیگ کشوری یکی از مهمترین مشکلات کاراته بانوان اردبیل است.

موسیوند معتقد است چهره های کاراته بانوان اردبیل هر زمان در مسابقات کشوری حضور داشته اند در سکوهای اول تا سوم ایستاده اند و این نشان می دهد برنامه ریزی برای کاراته بانوان این استان می تواند نتایج درخشانی در پی داشته باشد.

این مسئول با تاکید به اینکه لیگ کشوری هدف نهایی نیست، ادامه داد: راهیابی به تیم ملی باید حداقل هدف ورزشی کاراته بازان زن اردبیل باشد چنانکه دو نفر در سبک آزاد از این استان به اردوی تیم ملی دعوت شدند و در دور اول تمرینات تیم ملی حضور داشتند.

کمبود سالنهای تمرین برای بانوان کاراته کار

یکی دیگر از موضوعات مورد توجه ورزشکاران نبود سالنهای تمرین مناسب برای قهرمانان و تبعیت از ساعتهای محدود باشگاهها است.

فاطمه قهرمانی با سه سال سابقه فعالیت در رشته کاراته در این خصوص تصریح کرد: در حال حاضر تنها پایگاه قهرمانی در تایم بعد از ظهر متعلق به آقایان است و این موضوع برنامه ریزی برای تمرین ورزشکاران زن را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به وجود مربیان خوب کاراته در استان اردبیل افزود: با وجود اینکه مربی نقش بسیار مهمی در رشد ورزشکار دارد اما تلاش فردی و تمرینات وی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

دارنده مقام دوم مسابقات کاراته کشوری معتقد است در صورتی که زمینه تمرین علاقه مندان کاراته به خصوص قهرمانان فراهم شود رشد کاراته بانوان اردبیل تسریع خواهد یافت.

همچنین مقام سوم مسابقات کاراته کشوری نیز با تائید نظر هم رشته ای خود شکستن انحصار اردبیل در سبک آزاد و ورود به سبک کنترلی را فرصتی طلایی خواند و متذکر شد: سبک کنترلی در حال حاضر مورد توجه فدارسیون است و فعالیت در آن فرصتی برای راهیابی به رقابتهای کشوری و بین المللی است.

رقیه صادق وند تصریح کرد: پیش از این کاراته کاران زن اردبیلی صرفا در سبک آزاد فعالیت می کردند که در حال حاضر به دلیل فعالیت مربیان سبک کنترلی، به این شیوه نیز توجه می شود.

کاراته بانوان اردبیل با کمبود کارآموز مواجه است

نایب رئیس بانوان هیئت کاراته استان یکی دیگر از مشکلات کاراته بانوان اردبیلی را نبود تعداد کافی کارآموز حرفه ای در این رشته عنوان کرد و افزود: در صورتی که تعداد قابل قبولی کار آموز وجود داشته باشد هیئت مجبور نخواهد بود از بین تعداد محدود برای مسابقات کشوری کاراته کار انتخاب کند و به جای یک گزینه در یک وزن خاص چندین گزینه را بررسی خواهد کرد.

موسیوند تاکید کرد: در صورتی که کاراته کاران زن به خوبی فعالیت کنند زمینه جذب اسپانسر نیز فراهم شده و آرزوی حضور یک تیم از اردبیل در لیگ کشوری و نیز حضور کاراته کاران بانوی این استان در تیم ملی محقق می شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر علت عدم معرفی فرصتهای جذب اسپانسر از سوی اداره ورزش و جوانان تصریح کرد: اداره ورزش و جوانان جذب اسپانسر را جزو وظایف خود نمی داند اما این در حالی است که حداقل می توان مشاوره هایی در این زمینه ارائه کند.

مربی سبک کنترلی کاراته یادآور شد: در حال حاضر افزایش سطح کیفی مربی و داور در اولویتهای کاری هیئت است و در همین راستا دوره هایی با حضور داوران آسیایی فدراسیون برگزار شده و نتایج مفیدی داشته است.

تمرین کاراته کاران زن و مرد در اردبیل صحت ندارد

وی افزود: در کنار این مهم برگزاری لیگ استانی از جمله برنامه هایی است که برای ایجاد زمینه رقابت و تمرین ورزشکاران در نظر گرفته شده و به دلیل هزینه های کمتر از سوی اداره ورزش و جوانان پذیرفته شده است.

موسیوند در پاسخ به شائبه ای مبنی بر مبارزه و تمرین کاراته کاران مرد و زن در باشگاههای اردبیل تصریح کرد: چنین موضوعی صحت ندارد اما در صورت تائید اداره ورزش و رعایت شئونات، قهرمانان زن اردبیلی حتی آمادگی مبارزه با قهرمانان مرد را دارند.

آیلار طهماسبی و ژیلا قهرمانی

وی یکی از مهمترین پیغامهای ورزش کاراته را رعایت نظم و تعادل عنوان کرد و افزود: ورزش کاراته قهرمانان خود را صرفا به جهت مبارزه تعلیم نمی دهد و نظم روحی و جسمی را در اولویتهای آموزشی خود دارد.

مدال آور ده ساله اردبیلی: می خواهم استاد کاراته شوم



یکی از نخبگان کاراته بانوان اردبیل که با 10 سال سن تا کنون توانسته است 15 مدال طلا طی دو سال کسب کند در گفتگو با خبرنگار مهر بزرگترین آروزی خود را دستیابی به درجه استاد بزرگی کاراته عنوان کرد.

آیلار طهماسبی تصریح کرد: با وجود اینکه همیشه درسم را در اولویت قرار داده ام اما با توجه به تعلیمات اساتیدم توانستم در کاپ ایران زمین به مقام سوم دست یابم و در مسابقات بین المللی اصفهان ستاره شوم.

وی که از هشت سالگی مشغول به تمرین کاراته است، تاکید کرد: تا کنون 15 مدال طلا کسب کرده ام که یک مدال طلا در مسابقات بین المللی روسیه و یک طلا در استانبول بود.

طهماسبی متولد اردبیل است و در قشم زندگی می کند و در تعطیلات سه ماهه تابستان از مربی اردبیلی خود تعلیم می گیرد و با این وجود معتقد است تمامی اساتید وی به صورت برابر برای موفقیتهای او تلاش کرده اند.

وجود نخبگان ورزشی که با کمترین توقع به افتخارات استان تبدیل می شوند غنیمتی است که به نظر می رسد تنها در مراسم تجلیل و اهدای جوایز مورد توجه قرار می گیرند، این در حالی است که در صورت حمایت، اردبیل می تواند در ورزش کشور بویژه در کاراته صاحب جایگاه خاصی شود.

..........................

گفتگو: ونوس بهنود