دکتر محمد بقایی ماکان درمورد تعریف منفعت طلبی فردی و مرز آن با منافع جمعی به خبرنگارمهر گفت: منفعت‏طلبی به طور کلی و نهایتاٌ حاصل خودخواهی است، ولی با نگاهی روانشناسانه می‎توان آن را مبنای آرزوهایی دانست که هر فرد برای دست یافتن به آنها تلاش می‎کند. از این منظر منفعت ‏طلبی را نمی‎توان مردود دانست.

وی افزود: برای مثال وقتی کسی نفع خود را در فعالیت‎های علمی یا اقتصادی می‏بیند در واقع منفعت فردی او شامل جامعه نیز می‎شود. بنابراین مفهوم این اصطلاح را از دو منظر باید مورد توجه قرار داد و نباید آن را به طور قطع نفی یا اثبات کرد، بلکه حقیقت آن در عمل آشکار می‎شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و ادبیات در مورد اینکه چرا ما کمتر به منافع جمعی توجه می‏کنیم و روحیه منفعت‏طلبی افراطی در برخی‏ها در جامعه بالاست هم اظهارداشت: اگر منفعت‏طلبی را از منظر خودپرستی و خودخواهی بنگریم که نتیجه آن سود و رفاه شخصی باشد که در حوزه انحصارطلبی قرار می‎گیرد برای جامعه زیان آور است و هرچه یک جامعه از چنین افرادی بیشتر شکل بگیرد طبیعتاً مشکلات و تضادهای اجتماعی در آن بیشتر می‎شود.

بقایی در مورد اینکه ریشه منفعت‏طلبی افراطی افراد در چه مسائلی است هم تصریح کرد: طبیعی است که در همه جوامع بشری برخی از مردم به نفع خویش زندگی می‎کنند و دیگران را نادیده می‎گیرند این ویژگی در دنیای بسیار ماشینی غرب که اندیشه‎های مکانیکی بر آن غلبه دارد بسیار مشهود است.

وی افزود: زیرا در این جوامع مهار علم به دست عشق و اخلاق نیست، ولی در جوامع شرقی که هنوز دیدگاه‎های عارفانه و صفای باطن در آنها بیشتر مشهود است منفعت‏طلبی به مفهوم خودخواهی و خودپرستی کمتر در آنها دیده می‏شود. ولی با این همه نباید از نظر دور داشت که جوامع شرقی به جهت تأثیری که از فرهنگ غرب به خصوص در سال‏های اخیر تحت تأثیر وسایل ارتباطی پذیرفته‏اند صفای باطن و دیدگاه‎های عاطفی را رفته رفته از دست می‏دهند و مسائلی پدید می‏آورند که تا چند دهه پیش برای یک شرقی غیرقابل تصوربوده است.

این نویسنده و مترجم یادآورشد: شواهد بارز این منفعت‏طلبی‏ها را در ابعاد مادی و فرهنگی می‎توان همه روزه در صفحات حوادث مطبوعات به روشنی دید که گاه برای یک دستمال، قیصریه‏ای را به آتش می‎کشند و نشان می‎دهد که به قول عبدالواسع جبلی شاعر قرن پنجم هجری انصاف، وفا و مروت از میان ما رخت بربسته است و می‎رود که حکم کیمیا را پیدا کند.

این پژوهشگر مسائل فرهنگی در مورد اینکه از چه طریق می‎توان روحیه منفعت‏طلبی افراطی افراد را تعدیل کرد تا جامعه‏ای متوازن در پیگیری منافع فردی و جمعی داشته باشیم هم گفت: از آنجا که سکان هدایت جامعه به دست مدیریت کلان هر کشوری است مشکلاتی از این دست به طور طبیعی متوجه سررشته داری آن جامعه می‏شود. وقتی یک جامعه‏ای به لحاظ معیشتی در تنگنا قرار می‎گیرد و مسئولان آن جامعه به جای پذیرش مسئولیت‏ها کمبودها را متوجه دستگاه آفرینش می‎کنند و آن را چیزی در حد گرمای تابستان و سرمای زمستان می‏دانند؛ طبیعی است که روشنی صداقت از جامعه رخت بر می‏بندد و ظلمت مغلطه در میان مردم چهره می‏نمایاند و الگویی می‏شود برای آحاد مردم که نواقص اخلاقی و رفتاری خود را متوجه عالم بالا سازند که برای جامعه مشکل آفرین می‏شود.