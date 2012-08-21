دکتر محمد بقایی ماکان درمورد تعریف منفعت طلبی فردی و مرز آن با منافع جمعی به خبرنگارمهر گفت: منفعتطلبی به طور کلی و نهایتاٌ حاصل خودخواهی است، ولی با نگاهی روانشناسانه میتوان آن را مبنای آرزوهایی دانست که هر فرد برای دست یافتن به آنها تلاش میکند. از این منظر منفعت طلبی را نمیتوان مردود دانست.
وی افزود: برای مثال وقتی کسی نفع خود را در فعالیتهای علمی یا اقتصادی میبیند در واقع منفعت فردی او شامل جامعه نیز میشود. بنابراین مفهوم این اصطلاح را از دو منظر باید مورد توجه قرار داد و نباید آن را به طور قطع نفی یا اثبات کرد، بلکه حقیقت آن در عمل آشکار میشود.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و ادبیات در مورد اینکه چرا ما کمتر به منافع جمعی توجه میکنیم و روحیه منفعتطلبی افراطی در برخیها در جامعه بالاست هم اظهارداشت: اگر منفعتطلبی را از منظر خودپرستی و خودخواهی بنگریم که نتیجه آن سود و رفاه شخصی باشد که در حوزه انحصارطلبی قرار میگیرد برای جامعه زیان آور است و هرچه یک جامعه از چنین افرادی بیشتر شکل بگیرد طبیعتاً مشکلات و تضادهای اجتماعی در آن بیشتر میشود.
بقایی در مورد اینکه ریشه منفعتطلبی افراطی افراد در چه مسائلی است هم تصریح کرد: طبیعی است که در همه جوامع بشری برخی از مردم به نفع خویش زندگی میکنند و دیگران را نادیده میگیرند این ویژگی در دنیای بسیار ماشینی غرب که اندیشههای مکانیکی بر آن غلبه دارد بسیار مشهود است.
وی افزود: زیرا در این جوامع مهار علم به دست عشق و اخلاق نیست، ولی در جوامع شرقی که هنوز دیدگاههای عارفانه و صفای باطن در آنها بیشتر مشهود است منفعتطلبی به مفهوم خودخواهی و خودپرستی کمتر در آنها دیده میشود. ولی با این همه نباید از نظر دور داشت که جوامع شرقی به جهت تأثیری که از فرهنگ غرب به خصوص در سالهای اخیر تحت تأثیر وسایل ارتباطی پذیرفتهاند صفای باطن و دیدگاههای عاطفی را رفته رفته از دست میدهند و مسائلی پدید میآورند که تا چند دهه پیش برای یک شرقی غیرقابل تصوربوده است.
این نویسنده و مترجم یادآورشد: شواهد بارز این منفعتطلبیها را در ابعاد مادی و فرهنگی میتوان همه روزه در صفحات حوادث مطبوعات به روشنی دید که گاه برای یک دستمال، قیصریهای را به آتش میکشند و نشان میدهد که به قول عبدالواسع جبلی شاعر قرن پنجم هجری انصاف، وفا و مروت از میان ما رخت بربسته است و میرود که حکم کیمیا را پیدا کند.
این پژوهشگر مسائل فرهنگی در مورد اینکه از چه طریق میتوان روحیه منفعتطلبی افراطی افراد را تعدیل کرد تا جامعهای متوازن در پیگیری منافع فردی و جمعی داشته باشیم هم گفت: از آنجا که سکان هدایت جامعه به دست مدیریت کلان هر کشوری است مشکلاتی از این دست به طور طبیعی متوجه سررشته داری آن جامعه میشود. وقتی یک جامعهای به لحاظ معیشتی در تنگنا قرار میگیرد و مسئولان آن جامعه به جای پذیرش مسئولیتها کمبودها را متوجه دستگاه آفرینش میکنند و آن را چیزی در حد گرمای تابستان و سرمای زمستان میدانند؛ طبیعی است که روشنی صداقت از جامعه رخت بر میبندد و ظلمت مغلطه در میان مردم چهره مینمایاند و الگویی میشود برای آحاد مردم که نواقص اخلاقی و رفتاری خود را متوجه عالم بالا سازند که برای جامعه مشکل آفرین میشود.
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