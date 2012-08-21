  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

استمهال یک ساله وام های کشاورزان و دامپروران در مناطق زلزله زده

استمهال یک ساله وام های کشاورزان و دامپروران در مناطق زلزله زده

تبریز- خبرگزاری مهر: وزیرجهاد کشاورزی از استمهال یک ساله وام های کشاورزان و دامپروران آسیب دیده خبر داد و گفت: سود این یک سال را نیز دولت تقبل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، صادق خلیلیان امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اختیارات کامل در خصوص رفع مشکلات زلزله زدگان را دارد.

وی تصریح کرد: همه دستگاه ها و ادارات تابعه موظفند در این زمینه با سازمان جهادکشاورزی همکاری و تصمیمات اتخاذ شده را مو به مو به انجام رسانند.

خلیلیان اظهار داشت: سرگردانی احشام و دام های روستائیان درمناطق زلزله زده اصلی ترین مشکل در امور دامی است.

وزیرجهاد کشاورزی به خطر افتادن امنیت دام ها را نگران کننده عنوان کرد و گفت: همه اقدامات لازم جهت خرید فنس و نصب آنها در مناطق زلزله زده انجام پذیرفته و می توان گفت آرامش نسبی به بخش کشاورزی در این مناطق بازگشته است.

کد مطلب 1677169

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها