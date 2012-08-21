راهپیمایی فعالان آزادی بیان در اکوادور/ شانس بالای "کوره آ" برای پیروزی در انتخابات

با بالاگرفتن تنش های دیپلماتیک میان انگلیس و اکوادور بر سر اعطای پناهندگی به موسس پایگاه اینترنتی ویکی لیکس و پس از سخنرانی "جولیان آسانژ" در بالکن سفارت اکوادور در روز یکشنبه ، رویترز در مطبی نوشت: گزینه های انگلیس در قبال این مسئله محدود است.

پس از تهدید انگلیس برای احتمال حمله نیروهای این کشور به داخل سفارت اکوادور در لندن، اکوادور ورود نیروهای انگلیسی به داخل سفارت این کشور در لندن را نقض کنوانسیون وین خواند.

درحالیکه پلیس انگلیس اعلام کرده مجبور به بازداشت آسانژ و فرستادن موسس ویکی لیکس به استکهلم پایتخت سوئد است، بسیاری از دیپلمات ها و تحلیلگران بر لزوم حل این موضوع به شیوه ای دیپلماتیک تاکید کرده اند.

اکوادور که درباره محاکمه آسانژ به اتهام افشای اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا ابراز نگرانی کرده است، اعلام کرده در صورت دادن تضمین دولت سوئد برای عدم انتقال آسانژ به آمریکا با آنها همکاری می کند.

"رافائل کوره آ" رئیس جمهوری اوکوادور شب گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیون دولتی با اشاره به درخواست خود از وزرای خارجه قاره آمریکا برای گفتگو درباره آسانژ همزمان با افزایش تنش های سیاسی تاکید کرد: ما کشورهای مسئولی هستیم که می توانیم درباره این مشکل به طور مستقیم گفتگو کنیم.

وی از آمادگی خود برای گفتگو با دولت های انگلیس و سوئد درباره آسانژ خبر داد و گفت: از 15 آگوست تاکنون هیچ مذاکره رسمی در این باره انجام نشده است.

به نوشته آسوشیتدپرس، آسانژ که از 19 ژوئن در سفارت اکوادور در لندن به سر می برد، به طور رسمی درخواست پناهندگی سیاسی را از این کشور کرده است.

موسس ویکی لیکس از نوزدهم ژوئن (30 خرداد) از بیم تحویل داده شدن به سوئد به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده است. وکلای آسانژ معتقدند رسیدگی به پرونده قضایی موکلشان در سوئد بهانه ای برای انتقال وی به آمریکا است.



سایت ویکی لیکس نیز اعلام کرده است وکیلی اسپانیایی به نام "بالتازار گارزون" مسئول پیگیری امور قضایی و حقوقی آسانژ شده است.

گارزون بازرس حقوق بشر بیشتر به علت صدور حکم دستگیری "آگوستو پینوشه" دیکتاتور سابق شیلی در سال 1998 شهرت یافته است.

آسانژ که با اتهاماتی در زمینه تجاوز جنسی مواجه است، مدعی است قربانی یک توطئه پس از افشای اسناد محرمانه درباره جنگ های عراق و افغانستان شده است.

از سوی دیگر "ریکاردو پاتینو" وزیر خارجه اکوادور به خبرنگاران گفته است: اتهامات علیه آسانژ درباره فساد اخلاقی و آزار و اذیت جنسی که در سوئد تنظیم شده، خنده آور است.

در این میان وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای با تاکید بر پاسخگویی آسانژ به پرونده فساد اخلاقی خود در سوئد اعلام کرده است که موسس ویکی لیکس با تاکید بر آزار و اذیت در آمریکا در پی انحراف افکار عمومی از اتهامات خود و محاکمه در دادگاه سوئد است.

"ویکتوریا نولند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرونده آسانژ را مربوط به انگلیس، سوئد و اکوادور خوانده و تاکید کرده است: این پرونده هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد.

این رسانه خبری در مطلب دیگری نوشت: صدها نفر از مردم اکوادور روز گذشته در حمایت از تصمیم دولت برای اعطای پناهندگی به آسانژدر مرکز شهر کیتو راهپیمایی کردند و احتمال می رود که این اقدام رئیس جمهور شانس وی را برای پیروزی در انتخابات مجدد ریاست جمهوری افزایش دهد.

"بتی واندا" وکیل 29 ساله که در میان انبوه جمعیت خارج از کاخ ریاست جمهوری در پایتخت اکوادور ایستاده بود، گفت: اینجا جمع شده ایم تا حمایت خود را از تصمیم درست و به موقع رئیس جمهور برای اعطای پناهندگی به آسانژ و رد واکنش خصمانه انگلیس در حمایت از موضع آمریکا اعلام کنیم.

فعالان آزدی بیان پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: "بدون آزادی بیان حقیقی حاکمیتی وجود ندارد" و "زنده باد آزادی بیان، از آسانژ حمایت کنید" .