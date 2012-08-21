بهره برداری از 218 میلیارد ریال طرح جهاد کشاورزی در گیلان

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: با بهره برداری این تعداد طرح برای 94 نفر اشتغالزایی و همچنین 9 هزار و 702 خانوار در 112 روستا از خدمات آن بهره مند می شوند.

وی اظهار داشت: ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، حفر و تجهیز چاه عمیق، ساخت ایستگاه پمپاژ و انتقال آب با لوله به مزارع و تعمیق و بازسازی آب بندان با اعتبار 163 میلیارد و 525 میلیون ریال از طرحهای عمرانی قابل بهره برداری جهاد کشاورزی استان در هفته دولت امسال است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: همچنین در این هفته طرح های تولیدی و خدماتی از قبیل شالیکوبی مدرن، پرورش مرغ گوشتی، پرورش گاوشیری و سردخانه پرورش ماهیان سرد آبی با اعتبار 54 میلیارد و 880 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه توسعه بخش کشاورزی استان را زمینه ‌ساز تولیدات ملی دانست و افزود: با توجه به سرمایه های ملی و توانمندی ‌های موجود در کشور، امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شد.

روحی ماسوله اظهار داشت: توجه بیشتر به بخش کشاورزی و حمایت از آن تولیدات ملی را افزایش و کار و اشتغال را در پی خواهد داشت.

وی یادآورشد: رونق بخش کشاورزی موجب تحقق تولیدات داخلی، حمایت از کار و سرمایه های ایرانی خواهد بود و از سوی دیگر کشاورزی از شاخص های مهم خودکفایی و توسعه کشور است و نیازهای اساسی اقشار جامعه هم از طریق تولیدات کشاورزی تامین می شود.