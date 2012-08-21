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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲

سیداحمدی:

تجهیز گمرکات مرزی آذربایجان غربی به سامانه کنترلبی مواد مخدر

تجهیز گمرکات مرزی آذربایجان غربی به سامانه کنترلبی مواد مخدر

ارومیه - خبرگزاری مهر: ناظر گمرکات آذربایجان غربی از تجهیز گمرکات مرزی استان به سامانه های پیشرفته کنترلی مواد مخدر طی سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم سید احمدی صبح سه شنبه در پنجمین جلسه کمیته اطلاعات و عملیات مواد مخدر استان افزود: این تجهیزات شامل ایکس‌ری و سگ‌های موادیاب هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر چهار دستگاه ایکس ری در گمرک بازرگان مستقر شده و از چهار قلاده سگ موادیاب در گمرکات بازرگان و ارومیه استفاده می‌شود.

سید احمدی در ادامه با تاکید بر مقابله با پدیده شوم مواد مخدر در استان اظهارداشت: تشکیل جبهه واحد برای مبارزه با مواد مخدر، همدلی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و مردم را طلب می‌ کند.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه تقویت برنامه‌های آموزشی در خصوص پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر ضروری است گفت: اجرای این طرح ها و برنامه ها نیازمند مشارکت و همکاری مردم است.

وی ادامه داد: گروه‌های آسیب‌ پذیر در برابر مواد مخدر باید شناسایی و زیان‌های استعمال مواد خانمان‌ سوز مخدر به این گروه از جامعه آموزش داده شود.

سیداحمدی اضافه کرد: در چهار ماه نخست امسال 823 هزار و 451 مسافر از طریق گمرکات آذربایجان غربی تردد کرده ‌اند.

در خاتمه این نشست در خصوص راهکارهای مبارزه با مواد مخدر در استان بررسی شد.

کد مطلب 1677175

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