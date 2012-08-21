تجهیز گمرکات مرزی آذربایجان غربی به سامانه کنترلبی مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم سید احمدی صبح سه شنبه در پنجمین جلسه کمیته اطلاعات و عملیات مواد مخدر استان افزود: این تجهیزات شامل ایکس‌ری و سگ‌های موادیاب هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر چهار دستگاه ایکس ری در گمرک بازرگان مستقر شده و از چهار قلاده سگ موادیاب در گمرکات بازرگان و ارومیه استفاده می‌شود.

سید احمدی در ادامه با تاکید بر مقابله با پدیده شوم مواد مخدر در استان اظهارداشت: تشکیل جبهه واحد برای مبارزه با مواد مخدر، همدلی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و مردم را طلب می‌ کند.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه تقویت برنامه‌های آموزشی در خصوص پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر ضروری است گفت: اجرای این طرح ها و برنامه ها نیازمند مشارکت و همکاری مردم است.

وی ادامه داد: گروه‌های آسیب‌ پذیر در برابر مواد مخدر باید شناسایی و زیان‌های استعمال مواد خانمان‌ سوز مخدر به این گروه از جامعه آموزش داده شود.

سیداحمدی اضافه کرد: در چهار ماه نخست امسال 823 هزار و 451 مسافر از طریق گمرکات آذربایجان غربی تردد کرده ‌اند.

در خاتمه این نشست در خصوص راهکارهای مبارزه با مواد مخدر در استان بررسی شد.