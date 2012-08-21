صنعت دفاعی در دو برنامه 5ساله صنعت مرجع ایران شود/ جنگ فرهنگی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه در آئین گرامیداشت روز صنعت دفاعی که در محل نمایشگاه‌های هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد، ضمن گرامیداشت 31 مرداد ماه روز صنعت دفاعی ابراز امیدواری کرد که نامگذاری این روز جهت و انگیزه کار را در حوزه دفاعی روشن‌تر کند.

وی با بیان اینکه در دستاوردهای جدید وزارت دفاع کیفیت و گستردگی به خوبی لحاظ شده است، افزود: در دستاوردهای جدید وزارت دفاع انصافا تنوع کار، کیفیت، گستردگی، سرعت و پیشرفت به خوبی لحاظ شده است و می‌توان با قاطعیت عنوان کرد که ما امروز خودباوری را در صنعت دفاعی مشاهده می کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه صنعت دفاعی ما تلاش می کند تا از کیان انسانی دفاع کند، تصریح کرد: آنچه امروز حائز اهمیت است دفاع از حقوق انسان ها و کرامت آنها است. خدا انسان را برای جنگ، ستیز و زندگی در ذلت نیافریده، بلکه انسان را برای عزت خلق کرده است، اما با این اوصاف شیاطین تمام تلاش خود را بکار می گیرند تا انسان را از نقطه اوج خود پایین بیاورند.

احمدی نژاد ادامه داد: از این رو باید از حقیقت انسانی در برابر هجوم شیاطین دفاع کنیم.

وی با اشاره به رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع نیزگفت: امروز تجهیزات خوبی به بهره برداری رسید و این نشان می دهد که بچه های این سرزمین توانسته اند با خودباوری قله های پیشرفت و تعالی را طی کنند ضمن آنکه از هم‌اکنون برنامه های مهمی را برای آینده دارند و این برنامه ها در همه حوزه ها در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: در همین مسابقات المپیک به خوبی رشد مدال های ورزشکاران ایرانی را نسبت به ورزشکاران کشورهای دیگر شاهد بودیم، البته این مسابقات با حواشی نیز روبرو بود و اگر این حواشی ایجاد نمی‌شد، رشد مدال های ورزشکاران ما بیشتر از این می شد.

رئیس جمهور کشورمان همچنین تاکید کرد: ملت ایران نقش آفرینی ممتازی در تحقق هدف انسان در خلقت دارد.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود گفت: عده ای از بنده انتقاد می کنند که چرا مدام راجع به ایران صحبت می کنم اگر درباره ایران صحبت نکنم، درباره چه چیزی که از این اهمیت بسیار بالا برخوردار است، صحبت کنم. ملت ایران از ظرفیت بالقوه ای برخوردار است، به خوبی نقش آفرینی می کند و باید از این نقش آفرینی ها و ظرفیت های بالقوه ایران سخن گفت.

وی تصریح کرد: ایران کشور مصنوعی نیست که توسط معادلات سیاسی نظامی را برپا کرده باشد بلکه برگرفته از تاریخی کهن است. همچنین هر گاه کشور ما به پیشرفتی دست یابد سراسر دنیا برای این پیشرفت جشن می گیرند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما پیشرفت های دفاعی را برای سلطه و گردن کشی نمی خواهیم، افزود: پیشرفت دفاعی برای دفاع از کیان انسانی است، نه به معنای تهاجم به دیگران از این رو صنعت دفاعی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

احمدی نژاد با بیان اینکه ما امروز دیگر با جنگ نفر به نفر روبرو نیستیم، گفت: اصل نبرد در مراکز تحقیقاتی- آموزشی است امروز علم و فناوری ها با هم درگیر شده اند ضمن آنکه عده ای از بالاترین دانش برای توسعه سلطه گری استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه تاسیسات امروز صنعت دفاعی در تراز دنیا است، ادامه داد: همه توان علمی کشور با صنایع دفاعی مرتبط است به همین جهت باید یک هم افزایی هوشمندانه ایجاد شود تا از این ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده کنیم.

رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد: امروز ما با نبرد دانش روبرو هستیم نه با نبرد فرهنگ، براین اساس باید خود را تجهیز کنیم تا از آرمان های خود به خوبی دفاع کنیم.

احمدی نژاد اظهار داشت: اگر صنعت دفاعی در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، مابقی حوزه ها پشت سر هم قرار می‌گیرند و این برای ما بسیار مهم است؛ چراکه هم اکنون بعضی از کشورها صنایع دفاعی را به عنوان صنایع معیار در نظر گرفته‌اند.

وی گفت: بنده باورم این است در دو برنامه 5 ساله می توان صنعت دفاعی را به صنعت مرجع تبدیل کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه این مطالب جایگاه بالای صنعت دفاعی ایران را نشان می دهد، افزود: شک ندارم که توانمندی‌های دفاعی ما می تواند مقابل زورگویان بایستد و برنامه های آنها را متوقف کند این شدنی است؛ چراکه تمامی انسان ها در ایران جمع شدند و اگر ما با شتاب، روحیه و خلاقیت حرکت کنیم می توانیم در همه ابعاد(در حوزه های دفاعی) پیشرفت کنیم و موجب خودباوری ملت ها و انشاءالله محو اندیشه سلطه جویانه و استقرار عدالت در جهان شویم.