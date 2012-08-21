به گزارش خبرنگار مهر، گری راس ، کارگردان فیلم پر فروش "بازی های گرسنگی" پس از اینکه برای ساخت ادامه فیلم "بازی های گرسنگی" یعنی "اشتعال" با کمپانی سازنده فیلم به توافق نرسید، به تازگی تایید کرد که برای ساخت یک فیلم جدید با والت دیسنی به توافق رسیده است.

این فیلم که "پیتر پن و استرکچرز" نام دارد اقتباسی از رمانی به همین است که فیلمنامه آن توسط جیس ویگتو" نوشته شده و تا ماه اکتبر نیز آماده می شود.

بر اساس این گزارش، هنوز بودجه دقیق ساخت این اثر اعلام نشده است اما راس اظهار امیدواری کرده تا این فیلم را در سال جدید آغاز کند.

فیلم بازی های گرسنگی در سطح جهانی توانست پر فروش باشد و البته نظر منتقدان نیز جلب کند که آن فیلم نیز اثری اقتباسی بود.

پیش از این اعلام شده بود که راس قصد دارد فیلم "ایالت آزاد جونزها" را بر اساس فیلمنامه ای نوشته خودش بسازد اما با توافق با دیسنی فعلاساخت این پروژه متوقف خواهد شد.