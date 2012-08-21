پذیرش دانشجوی ارشد در 37 رشته پردیس بین الملل ارس دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز در اطلاعیه ای اعلام کرد که برای سال تحصیلی جدید در 37 رشته کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می کند.
بنابراین گزارش، پردیس بینالمللی ارس در رشته های حقوق - حقوق خصوصی، جغرافیا - جغرافیا و برنامه ریزی شهری، سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی (RS&GIS) - مطالعات آب و خاک،سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی (RS&GIS) - مطالعات شهری و روستایی،مدیریت – اجرایی، آموزش زبان انگلیسی – آموزش، فرهنگ و زبانهای باستانی، ریاضی محض – جبر، ریاضی محض – آنالیز، آمار - آمار ریاضی، زمین شناسی – اقتصادی، زمین شناسی - آب شناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی، فوتونیک – فیزیک، فوتونیک – مخابرات، فوتونیک – الکترونیک، بیوشیمی ، شیمی – آلی، شیمی – تجزیه دانشجو پذیرش می کند.
بنابراین اطلاعیه، داوطلبان موظفند فرم ثبت نام الکترونیکی را پرکرده و پرینت آن را به همراه بقیه مدارک ارسال کنند. کارت ورود به جلسه آزمون نیز بعد از پرنمودن فرم ثبت نام الکترونیکی برای داوطلب قابل نمایش و پرینت خواهد بود.
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