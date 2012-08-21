استقبال 7 تن از علمای شیعه عربستان از تأسیس مرکز گفتگوی مذاهب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس عربی، هفت تن از علمای شیعه عربستان سعودی در منطقه قطیف طی بیانیه ای تأکید کردند که این مرکز باید با هرگونه خشونتی مقابله کند و ما از دعوت پادشاه عربستان حمایت می کنیم و تمام تلاش خود را برای از بین بردن تعارضات مذهبی و منطقه ای و ایدئولوژیکی در این جامعه خواهیم کرد.

علمای شیعه اساس این مرکز را گفتگو خواندند و طی آن خواستار احترام شهروندان به کرامت انسانی و حفظ حقوق مذاهب اسلامی شدند.

در ادامه این بیانیه علمای شیعه از همه شهروندان سعودی خواستند تا خشونت با همه اشکال را متوقف کنند؛ چرا که اسلام با آن به شدت مخالف است.

این علما به کارگیری خشونت علیه بی گناهان را از سوی فرد یا افراد محکوم کرده و خواستار حفظ حرمت بی گناهان و امنیت و آرامش شهروندان شدند.

علمای شیعه به کارگیری خشونت را منافی مصالح عمومی و خصوصی و همچنین مخالف شریعت قلمداد کردند.

بیشتر شیعیان سعودی در منطقه شرق این کشور زندگی می کنند که از اوایل سال گذشته طی راهپیمایی های اعتراضی خواستار آزادسازی زندانیان و مبارزه با تبعیض علیه اقلیت شیعه در این کشور شدند.

این بیانه توسط شیخ عبدالله خنیزی، علی سید ناصر سلمان، شیخ حسن بن علی صفار، شیخ عبدالکریم بن کاظم حبیل، شیخ علی مدن آل محسن، شیخ یوسف المهدی و شیخ جعفر آل ربح امضا شد.

پادشاه عربستان طی برگزاری اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مکه طی هفته گذشته پیشنهاد تأسیس این مرکز را داده بود.